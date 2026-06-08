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होर्मुज में ओमान तट के पास जहाज पर हमला, 24 भारतीय फंसे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 08, 2026, 10:53 AM
होर्मुज में ओमान तट के पास जहाज पर हमला, 24 भारतीय फंसे

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। इजरायल-ईरान तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के पास एक जहाज पर हमला हुआ है। भारतीय नाविकों के संगठन फॉरवर्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस पर 24 भारतीय नाविक सवार हैं जिन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है।

यूनियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में एक वीडियो जारी कर बताया कि होर्मुज के पास मौजूद जहाज से संकट संदेश (डिस्ट्रेस अलर्ट) भेजा गया है। पोस्ट में जहाज की लोकेशन से जुड़े कॉर्डिनेट्स भी शेयर किए गए हैं। वीडियो में जहाज के आगे से काला धुआं उठता देखा जा सकता है।

जहाज पर किस तरह का हमला हुआ, फिलहाल हालत कैसी है और कोई घायल है या नहीं इस तरह की कोई सूचना नही है। भारतीय अधिकारियों की ओर से भी अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

इस बीच, रूस में ईरान के राजदूत काजेम जालाली का बयान भी ध्यान देने लायक है। उन्होंने मास्को में कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन यह नई शर्तों के तहत संचालित होगा, जिनमें ट्रांजिट शुल्क (आवागमन शुल्क) भी शामिल हो सकता है।

रूसी समाचार पत्र इजवेस्टिया को दिए इंटरव्यू में जालाली ने कहा, "यह जलडमरूमध्य निश्चित रूप से खुला रहेगा, लेकिन इसकी नई शर्तें ईरान और ओमान के अधिकारी तय करेंगे। हम समझते हैं कि ईरान और ओमान इस स्ट्रेट से जुड़ी कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं, और उन सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा।" हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी।

उन्होंने यह भी कहा कि ईरान इस जलमार्ग को किसी दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन क्षेत्रीय परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए नई व्यवस्था जरूरी है।

इस बीच यूरोपीय यूनियन ने ईरान को नौवहन के लिए खतरा मानते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। रॉयटर्स के अनुसार, ईयू की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने कहा कि ईरान का वर्तमान हमला मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए खतरा है।

--आईएएनएस

केआर/