हे लिफंग ने 'लुच्यात्जुए फोरम- 2026' के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया

बीजिंग, 17 जून (आईएएनएस)। चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफंग ने बुधवार को लुच्यात्जुए फोरम- 2026 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और संबोधित किया।

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हे लिफंग ने बताया कि हाल के वर्षों में, चीन ने वित्तीय क्षेत्र में जोखिमों की रोकथाम, निगरानी को मजबूत करने और उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने की मुख्य दिशा का पालन करते हुए लगातार वित्तीय प्रगति की है। वर्तमान में, विश्व में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विकास और वैश्विक वित्तीय संचालन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन चीनी विशेषता वाले वित्तीय मार्ग पर दृढ़ और स्थिर रहेगा, 15वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन को पूरी तरह से लागू करेगा, उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास में योगदान देगा और विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। चीन वित्तीय क्षेत्र में संस्थागत उदारीकरण का निरंतर विस्तार करता रहेगा और सभी देशों के वित्तीय संस्थानों का चीनी बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और चीन के विकास के अवसरों में हिस्सेदारी करने के लिए स्वागत करता है।

हे लिफंग ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक विकास और शासन संबंधी चुनौतियों के सामने, केवल पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अंतरराष्ट्रीय नियमों और बहुपक्षवाद पर आधारित पारस्परिक लाभप्रद सहयोग ही सही मार्ग है। चीन अपनी वित्तीय कानूनी प्रणाली में निरंतर सुधार करेगा और राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करेगा। चीन वैश्विक वित्तीय शासन सहयोग को मजबूत करने और जोखिमों और चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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