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गर्मियों में सीमा पार पर्यटन लोकप्रिय

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 10, 2026, 04:33 PM
गर्मियों में सीमा पार पर्यटन लोकप्रिय

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। अब गर्मियों में घूमने का पीक सीजन है। सीमा पार पर्यटन और पारिवारिक यात्रा लोकप्रिय बनी हुई है। 8 और 9 अगस्त को चीन के क्वांगतोंग प्रांत के चूहाई शहर और मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बीच स्थित कोंगपेई पोर्ट पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद से लोगों की भारी भीड़ रही।

चूहाई और मकाओ के बीच दो तरफा आने-जाने यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा दर्ज हुआ। कोंगपेई के सीमा निरीक्षण स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह स्टेशन ने करीब 8 लाख 50 हजार बार आने-जाने वाले यात्रियों का निरीक्षण किया।

गर्मियों का मौसम आने के बाद मकाओ में सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम और खपत के प्रोत्साहन में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे भीतरी इलाके के तमाम पर्यटक मकाओ का दौरा करने के लिए आकर्षित हुए।

आंकड़ों के अनुसार, कोंगपेई पोर्ट पर बाहर जाने का सबसे ज्यादा समय रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होता है। बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए मकाओ जाते हैं। वहीं, रोज दोपहर बाद 4 बजे से शाम को 9 बजे तक वापसी की व्यस्ततम यात्रा अवधि होती है। सीमा शुल्क निकासी में दबाव काफी बढ़ गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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