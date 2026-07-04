गर्मी की वजह से अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया बदलाव; ट्रंप का भाषण और आतिशबाजी रहेगी जारी

वाशिंगटन, 4 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजकों ने भीषण गर्मी को देखते हुए वाशिंगटन में शनिवार को आयोजित होने वाले 'सैल्यूट टू अमेरिका' कार्यक्रमों के शेड्यूल में बदलाव किया है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन और शाम की आतिशबाजी अपने निर्धारित समय पर ही होगी।

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इन बदलावों का असर ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर, फीफा फैन जोन और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट परिसर में आम लोगों के प्रवेश और कार्यक्रमों की समय-सारिणी पर पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा कि आगंतुकों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

फ्रीडम 250, यूनाइटेड स्टेट्स पार्क पुलिस, नेशनल पार्क सर्विस, अमेरिका गुप्त सेवा और संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने एक संयुक्त बयान में कहा, "इस ऐतिहासिक 250वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते समय हर अतिथि की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"

बयान में कहा गया, "मौजूदा गर्मी को देखते हुए सभी एजेंसियों ने मिलकर कार्यक्रम के समय में बदलाव किया है तथा पूरे परिसर में कूलिंग रिसोर्स,, पेयजल केंद्र और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई हैं। हमें अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार समारोह में जनता का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है।"

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर और नेशनल मॉल स्थित फीफा फैन जोन दोपहर में खुलेंगे और 'सैल्यूट टू अमेरिका' कार्यक्रम समाप्त होने तक खुले रहेंगे।

आयोजकों ने बताया कि आगंतुकों के लिए निःशुल्क पेयजल, रिफिल स्टेशन, कूलिंग टेंट, वातानुकूलित कूलिंग बसें तथा चौथी स्ट्रीट से 14वीं स्ट्रीट के बीच 15 वातानुकूलित पवेलियन उपलब्ध कराए जाएंगे।

नेशनल मॉल के ऊपर विमान प्रदर्शन और सैन्य हवाई प्रदर्शन दोपहर 1:15 बजे शुरू होंगे। वाशिंगटन मॉन्यूमेंट परिसर शाम 5 बजे खोला जाएगा, जो मुख्य कार्यक्रम से दो घंटे पहले होगा, ताकि लोगों को लंबे समय तक गर्मी में इंतजार न करना पड़े।

'सैल्यूट टू अमेरिका' का मुख्य कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रात 9:45 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद रात 10:30 बजे आतिशबाजी का प्रदर्शन शुरू होगा, जिसे आयोजकों ने दुनिया का सबसे बड़ा आतिशबाजी प्रदर्शन बताया है।

दिन के एरियल प्रोग्राम में नासा एयरक्राफ्ट, यूएस कोस्ट गार्ड, आर्मी हेलीकॉप्टर, एयर फोर्स बॉम्बर और फाइटर, मरीन कॉर्प्स और नेवी एयरक्राफ्ट, ब्लू एंजल्स, थंडरबर्ड्स, एफ-22 रैप्टर, बी-1 बॉम्बर और एयर फोर्स वन के फ्लाईओवर और डेमोंस्ट्रेशन शामिल हैं।

अधिकारियों ने आयोजकों से फ्री हाइड्रेशन स्टेशन इस्तेमाल करने, खूब पानी पीने और छायादार या एसी वाली जगहों पर रेगुलर ब्रेक लेने की अपील की। ​​उन्होंने लोगों को हल्के रंग के ढीले-ढाले कपड़े पहनने और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनने की भी सलाह दी।

एडवाइजरी में खास तौर पर आगंतुकों से छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी मेडिकल कंडीशन वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया। अगर किसी को भी गर्मी से जुड़ी बीमारी के लक्षण दिखें, तो उनसे साइट पर मौजूद मेडिकल यूनिट से मदद लेने की अपील की गई।

मेहमानों को यह भी कहा गया कि वे शाम 5 बजे ओपनिंग से एक घंटे पहले वाशिंगटन मॉन्यूमेंट ग्राउंड पर न पहुंचें। उन्हें सलाह दी गई कि वे खाली, दोबारा इस्तेमाल होने वाली नॉन-मेटल पानी की बोतलें लाएं, जिन्हें वेन्यू पर मौजूद हाइड्रेशन स्टेशनों पर फिर से भरा जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और प्रवेश प्रक्रिया तेज करने के लिए अतिरिक्त कूलिंग स्टेशन, मिस्टिंग एरिया, छायादार विश्राम स्थल, मेडिकल स्टाफ, मैग्नेटोमीटर तथा बिना बैग वाले आगंतुकों के लिए त्वरित प्रवेश लेन की व्यवस्था की गई है।

यह संशोधित कार्यक्रम वाशिंगटन और अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में जारी भीषण गर्मी के बीच लागू किया गया है। शुक्रवार दोपहर तापमान 100 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर पहुंचने के बाद ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्वतंत्रता दिवस के कई अन्य कार्यक्रमों में भी देरी हुई या उन्हें रद्द करना पड़ा।

अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 को अपनाए गए स्वतंत्रता के घोषणापत्र के 250 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस अवसर पर पूरे देश में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि वाशिंगटन में सैन्य फ्लाईओवर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन और नेशनल मॉल पर भव्य आतिशबाजी मुख्य आकर्षण हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस