'गुरुकुल डिप्लोमेसी': भारतीय राजदूत ने ऑस्ट्रिया के स्कूली बच्चों के साथ पंचतंत्र की कहानियां साझा कीं

वियना, 2 जुलाई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने वियना में स्कूली बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़कर सुनाईं, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक जुड़ाव को हाइलाइट किया गया।

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भारतीय दूतावास ने ऑस्ट्रियाई स्कूल के बच्चों के लिए पंचतंत्र का जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन भी पब्लिश किया है। वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय दूतावास बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुना रहे हैं और बच्चे कहानियां सुन रहे हैं। शंभू कुमारन और बच्चों ने साथ में तस्वीरें भी लीं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वियना में भारतीय दूतावास ने कहा, "‘गुरुकुल डिप्लोमेसी’। भारतीय राजदूत शंभू कुमारन वियना में स्कूली बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़कर सुना रहे हैं। दूतावास ने हाल ही में ऑस्ट्रियाई स्कूली बच्चों के लिए पंचतंत्र का जर्मन भाषा में अनुवाद पब्लिश किया था।"

ऑस्ट्रिया में भारतीय दूतावास द्वारा जारी पब्लिकेशन के अनुसार, जर्मन एडिशन में छोटे बच्चों को ऑस्ट्रियाई कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर क्लॉस पिटर के रंगीन इलस्ट्रेशन के जरिए चुनी हुई पंचतंत्र की कहानियों से परिचित कराया गया है।

जून की शुरुआत में भारतीय दूतावास ने 'गेस्चिचटेन औस डेम पंचतंत्र' का अगला अध्याय लॉन्च किया था- यह एक नई वीडियो पॉडकास्ट सीरीज है जिसे मशहूर ऑस्ट्रियाई पॉडकास्टर थॉमस ब्रेजिना ने बनाया है, जिसमें बच्चों को जर्मन भाषा में पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जाती हैं।

ऑस्ट्रिया में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "डिजिटल स्टोरी टेलिंग के जरिए पंचतंत्र के हमेशा रहने वाले ज्ञान को ऑस्ट्रिया में लाना। स्टैड्ट विएन और स्थानीय स्कूलों में ‘बाउंस बैक’ प्रोजेक्ट के साथ बेहतरीन सहयोग के आधार पर भारतीय दूतावास ने गर्व से 'गेस्चिचटेन ऑस डेम पंचतंत्र’ का अगला चैप्टर लॉन्च किया। यह मशहूर ऑस्ट्रियाई पॉडकास्टर थॉमस ब्रेजिना की एक नई वीडियो पॉडकास्ट सीरीज है जो जर्मन भाषा में हमेशा रहने वाले पंचतंत्र की कहानियां सुनाती है।"

इसमें आगे कहा गया, "इस लॉन्च में वियना के एक स्कूल के पचास से ज्यादा उत्साहित छात्र इकट्ठा हुए। राजदूत शंभू कुमारन ने कुछ चुनी हुई कहानियां पढ़ीं और बच्चों के साथ मजेदार बातचीत की, जिन्होंने बड़े चाव से अपने पसंदीदा किरदारों और कहानियों से मिली सीख साझा की।"

अप्रैल की शुरुआत में, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। अपने दौरे के दौरान, स्टॉकर ने क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ एक बैठक की, जिसमें इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच साझेदारी और भी ज्यादा "इनोवेशन-सेंट्रिक और फ्यूचर-रेडी" होगी।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "ऑस्ट्रिया के चांसलर स्टॉकर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम भारत में खुश हैं कि उन्होंने ऑफिस संभालने के बाद यूरोप के बाहर घूमने के लिए हमारे देश को अपनी पहली जगह के तौर पर चुना। यह भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों के लिए उनके विजन और कमिटमेंट को दिखाता है। उतनी ही खास बात यह है कि यह चार दशकों में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर का पहला दौरा है। उनका यह दौरा ऐतिहासिक भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भी हो रहा है, जिसने भारत-ईयू संबंधों में एक नया चैप्टर शुरू किया है।"

उन्होंने कहा, "आज हमारी बातचीत में इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर बात हुई। हम व्यापार और निवेश लिंकेज में नई ऊर्जा जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा, सेमीकंडक्टर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप जैसे सेक्टर करीबी संबंधों के लिए बहुत क्षमता देते हैं। मुझे भरोसा है कि भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी और भी ज्यादा इनोवेशन-सेंट्रिक और फ्यूचर-रेडी होगी।"

--आईएएनएस

केके/पीएम