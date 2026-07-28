फ्रांस और स्पेन में जंगल की भीषण आग से हड़कंप, नई हीटवेव से हालात बिगड़ने का खतरा

पेरिस/मैड्रिड, 28 जुलाई (आईएएनएस)। फ्रांस और स्पेन में फैली जंगल की आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। हजारों दमकलकर्मी दिन-रात आग को बुझाने की कोशिश में लगे हैं, हालांकि मौसम विभाग ने इस सप्ताह एक नई हीटवेव की चेतावनी दी है, जिससे हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष वाइल्डफायर ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नवंबर की शुरुआत तक इसके जारी रहने की आशंका बरकरार है।

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स्पेनिश मीडिया हाउस एल पेस के मुताबिक स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का ने सोमवार और मंगलवार को "बेहद महत्वपूर्ण दिन" बताते हुए कहा कि बुधवार से तापमान फिर बढ़ने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने चेतावनी दी कि देश के सामने "कठिन और जटिल घंटे" हैं।

स्पेन में मैड्रिड के पश्चिम स्थित आविला के पहाड़ी इलाके में लगी आग जंगल की सबसे बड़ी आग बन गई है, जिसने लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। मैड्रिड के उत्तर-पश्चिम में लगी दो अन्य बड़ी आग को मिलाकर राजधानी के आसपास करीब 77,000 हेक्टेयर भूमि जल चुकी है। स्पेन की मौसम एजेंसी एईमेट के अनुसार, हीटवेव कम से कम रविवार तक जारी रहेगी, और तेज गर्मी तथा दक्षिणी हवाएं आग बुझाने के कार्य को और कठिन बना देंगी।

फ्रांसीसी दैनिक ली मोंड के अनुसार फ्रांस में भी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि आने वाले सप्ताह कठिन होंगे और सभी को सतर्क रहना होगा। उन्होंने बताया कि लांद क्षेत्र में लगी आग काफी हद तक नियंत्रित कर ली गई है, लेकिन वह अभी भी खतरनाक बनी हुई है। इस आग के कारण 30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था।

वहीं गिरोंद क्षेत्र में लगी भीषण आग अब तक 42,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को राख में बदल चुकी है, जिससे यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस की सबसे विनाशकारी जंगल की आग में शामिल हो गई है। आग की लपटों को रोकने के लिए बोर्डो के निकट सेस्तास क्षेत्र में भारी मशीनों की मदद से पेड़ों को हटाकर फायरब्रेक तैयार किए जा रहे हैं।

फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार, अब तक 2.2 लाख से अधिक लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सोमवार तड़के आग के फैलने की गति कुछ कम हुई, लेकिन इसे भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका है। सरकार ने इस वर्ष की जंगल की आग को "पूरी तरह असाधारण" बताया है। जनवरी से अब तक फ्रांस में 1.16 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगल और वनस्पति जल चुकी है, जबकि पूरे वर्ष 2025 में यह आंकड़ा लगभग 70,000 हेक्टेयर था।

स्पेन में इस वर्ष अब तक 1.72 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में छह गुना अधिक है।

प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने कहा है कि जंगल की आग अब अलग-थलग घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि यह जलवायु आपातकाल का सबसे दर्दनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और लगातार आने वाली हीटवेव जंगल की आग को अधिक विनाशकारी बना रही हैं और अब यह अपवाद नहीं, बल्कि नई वास्तविकता बन चुकी है।

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में दोनों देशों में दमकलकर्मी समय के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और आने वाले 24 से 48 घंटे जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं।

--आईएएनएस

केआर/