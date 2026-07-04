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फ्रांस में जून 2026 अब तक का सबसे गर्म महीना, बढ़ते तापमान ने ली कई लोगों की जान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 04, 2026, 08:10 AM
फ्रांस में जून 2026 अब तक का सबसे गर्म महीना, बढ़ते तापमान ने ली कई लोगों की जान

पेरिस, 4 जुलाई (आईएएनएस)। फ्रांस की मौसम एजेंसी मेटेओ-फ्रांस ने शुक्रवार को जारी अपनी मासिक जलवायु रिपोर्ट में कहा कि जून 2026, वर्ष 1947 में रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद से फ्रांस का सबसे गर्म जून रहा। इस दौरान औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1991-2020 के औसत से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गर्मी की वजह से हुई मौत का आंकड़ा चौंकाने वाला है।

पब्लिक वेदर सर्विस के अनुसार, जून 2026 जून 2003 के पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगा, जब तापमान 1991-2020 के औसत से 3.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 17 जून को शुरू हुई हीटवेव ने 22 से 26 जून तक पूरे देश में तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया।

मेटियो-फ्रांस ने कहा कि 24 और 25 जून फ्रांस में अब तक के सबसे गर्म दिन थे। 1947 के बाद पहली बार देश का 24 घंटे का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी की लहर, जो जल्दी, लंबे समय तक चलने वाली और बहुत तेज थी, 30 जून तक जारी रही।

मेटियो-फ्रांस के अनुसार, फ्रांस में कुल 72 विभाग को रेड हीटवेव अलर्ट पर रखा गया था, जो 2004 में अलर्ट सिस्टम बनने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा स्तर है।

देश की पब्लिक स्वास्थ्य एजेंसी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि शुरुआती सर्विलांस डेटा से पता चला है कि 22 से 28 जून तक हीटवेव के दौरान फ्रांस में सभी वजहों से 2,025 ज्यादा मौतें हुईं, जो पिछले हफ्ते से 29.1 फीसदी से ज्यादा हैं।

इलेक्ट्रॉनिक डेथ सर्टिफिकेट पर आधारित डेटा, अभी देश में होने वाली मौतों का लगभग 60 फीसदी कवर करता है। इसका मतलब है कि असल में मरने वालों की संख्या इन शुरुआती आंकड़ों से ज्यादा हो सकती है।

उम्र के हिसाब से, मौतों में बढ़ोतरी 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा रही। पिछले हफ्ते के मुकाबले 2,001 और मौतें हुईं, जो 29.7 फीसदी ज्यादा हैं। मौत की जगह के हिसाब से, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी घरों के मामले में हुई, जहां मौतों में 91 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि नर्सिंग होम में 37 फीसदी और स्वास्थ्य सुविधाओं में 19.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

22 से 28 जून के बीच, फ्रांस में लगभग 80 सालों में सबसे तेज हीटवेव देखी गई। मेटियो-फ्रांस के अनुसार, 24 जून को 24 घंटे के समय में नेशनल थर्मल इंडिकेटर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

--आईएएनएस

केके/एएस