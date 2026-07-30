मनीला, 30 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य फिलीपींस के ओरिएंटल मिंडोरो प्रांत में बुधवार को फिलीपीन सेना के जवानों के साथ मुठभेड़ में दो कथित न्यू पीपुल्स आर्मी (एनपीए) सदस्यों की मौत हो गई। वहीं एक सदस्‍य को गिरफ्तार कर लिया गया।

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सेना के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने इलाके में एक हथियारबंद समूह की मौजूदगी की सूचना दी थी, जिसके बाद अभियान चलाया गया। इस दौरान सैनिकों की लगभग दस संदिग्ध एनपीए सदस्यों से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायर‍िंग हुई। मौका देखकर बाकी संदिग्ध भाग निकले। उनकी तलाश जारी है।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना ने उनका सामान जब्‍त क‍िया है। जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे और अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

इसी बीच, दक्षिणी फिलीपींस के कोटाबाटो प्रांत में बुधवार को एक उग्रवादी समूह और हथियारबंद किसानों के बीच हुई झड़प में क्रॉसफायर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में गुरुवार को दी गई।

एक स्थानीय सैन्य अधिकारी ने बताया कि इस संघर्ष के कारण कम से कम 100 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा और उन्होंने राहत शिविरों में शरण ली।

अधिकारियों के अनुसार, यह झड़प संभवतः मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट और किसानों के बीच लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद के कारण हुई।

सेना ने कहा कि अभी यह जांच की जा रही है कि गोलीबारी सबसे पहले किस समूह ने शुरू की थी और मरने व घायल होने वाले लोग दोनों समूहों से जुड़े थे या नहीं।

स्थिति को नियंत्रण में रखने और इलाके को सुरक्षित करने के लिए सैनिकों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही क्षेत्र में तलाशी और सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है।

दिसंबर में भी लूजोन द्वीप के कामारिनेस सुर प्रांत में सैन्य अभियान के दौरान कथित तौर पर विद्रोहियों की ओर से लगाए गए लैंडमाइन विस्फोट में दो सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायल हुए थे।

सेना ने बताया था कि सैनिक एंटी-पर्सनल लैंडमाइनों के विस्फोट की चपेट में आ गए थे। इस घटना के बाद सेना ने एनपीए विद्रोहियों के खिलाफ अपने अभियान और तेज कर दिए थे।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी