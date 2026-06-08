फिलीपींस में भूकंप के बाद 32 लोगों की मौत, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, स्कूल बंद करने की घोषणा

मनीला, 8 जून (आईएएनएस)। दक्षिणी फिलीपींस के सारंगनी प्रांत में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। भूकंप में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और स्कूलों और विमानों का संचालन रोक दिया गया। कई देशों ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे बाद में हटा लिया गया।

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फिलीपींस के सिविल डिफेंस ऑफिस की प्रवक्ता जूनी कैस्टिलो ने कहा कि साउथ कोटाबाटो के जनरल सैंटोस में 10 लोगों की मौत की खबर है। जनरल सैंटोस एक पोर्ट सिटी है, जिसकी आबादी 700,000 से ज्यादा है और कम से कम 12 लोग अब तक लापता हैं। लोगों की मौत मलबा गिरने, इमारत गिरने और भूस्खलन की वजह से हुईं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, फिलीपींस नेशनल पुलिस ने पहले कहा था कि कम से कम 134 लोग घायल हुए हैं। जनरल सैंटोस में एक दो मंजिला स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, जिसमें स्टूडेंट्स फंस गए और अधिकारियों ने कहा कि वे घटना की डिटेल्स वेरिफाई कर रहे हैं।

ऑनलाइन वीडियो में दिख रहा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में यूनिवर्सिटी और रेस्टोरेंट की बिल्डिंगें गिर गईं। कुछ कमर्शियल जगहों को स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ, साइन बोर्ड गिर गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए। स्थानीय लोग सुरक्षा के लिए बाहर भागे।

फिलीपींस में गर्मी की छुट्टियां खत्म हुईं थी और स्कूल खुलने के कुछ ही देर बाद यह जोरदार भूकंप आया। कई स्कूलों के सर्विलांस फुटेज में भूकंप के दौरान जोरदार झटके दिखे। शिक्षकों और छात्रों को या तो तुरंत निकाला गया या वे डेस्क के नीचे छिप गए। देश के शिक्षा विभाग ने कहा कि जिन स्कूलों पर असर पड़ा है, उनमें 5,800 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्लास रोकने का आदेश दिया गया है।

जनरल सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पूरी सुरक्षा जांच के लिए स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 8:45 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑपरेशन रोक दिया। तीन एयरलाइनों ने कुल 17 घरेलू उड़ानें कैंसिल कर दीं। सिविल एविएशन अधिकारियों के मुताबिक, एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेकऑफ ऑपरेशन अभी सोमवार दोपहर 3 बजे से 11 जून शाम 6 बजे तक सरकारी, मिलिट्री और मानवीय मदद वाली उड़ानों तक ही सीमित हैं।

फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने पुष्टि की है कि सुबह 7:37 बजे मिंडानाओ के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई 33 किलोमीटर थी। इंस्टीट्यूट ने कहा कि सबसे ऊंची लहर 1.4 मीटर तक पहुंच गई। फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान ने एक बार सुनामी पर अलर्ट जारी किया था और सभी चेतावनियां रद्द कर दी गई हैं।

--आईएएनएस

केके/एबीएम