एयर इंडिया फ्लाइट बम धमाके की 41वीं बरसी, मार्क कार्नी ने पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, सतर्कता पर दिया जोर

ओटावा, 23 जून (आईएएनएस)। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को 1985 में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम धमाके के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कनाडा के इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमले की याद सिर्फ उसे याद रखने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए।

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कार्नी ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, “आज से 41 साल पहले एयर इंडिया फ्लाइट 182 में हुए बम धमाके में 329 बेगुनाह लोगों की जान गई थी, जिनमें 268 कनाडाई नागरिक थे। यह कनाडा के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला है।”

उन्होंने कहा, “आतंकवाद के पीड़ितों की राष्ट्रीय स्मृति दिवस पर हम फ्लाइट 182 के सभी पीड़ितों और आतंकवाद और हिंसक कट्टरता की वजह से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन लोगों, उनके परिवारों और उन समुदायों के साथ खड़े हैं जो आज भी इस दुख का बोझ उठाए हुए हैं।”

23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल से मुंबई जा रही थी। विमान का रास्ता लंदन और दिल्ली होते हुए था। लेकिन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान के दौरान उसके कार्गो होल्ड में रखे बम में विस्फोट हो गया, जिससे विमान हवा में ही नष्ट हो गया।

कार्नी ने कहा, “एयर इंडिया फ्लाइट 182 की विरासत हमसे सिर्फ इसे याद रखने की नहीं, बल्कि हमेशा सतर्क रहने की भी मांग करती है। कनाडा सरकार हर तरह की हिंसक कट्टरता का सामना कर रही है और उसकी कड़ी निंदा करती है। इसके लिए नए कानून लाए जा रहे हैं, ताकि कनाडाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं को और मजबूत बनाया जा सके तथा आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक और अन्य मदद के नेटवर्क को तोड़ा जा सके।”

उन्होंने कहा क‍ि हम समुदाय स्तर पर काम करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे बेहतर साधन उपलब्ध करा रहे हैं, जिनसे वे आतंकी गतिविधियों का समय रहते पता लगा सकें, उन्हें रोक सकें और उन्हें नाकाम बना सकें।

कार्नी ने कहा क‍ि सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी कनाडाई लोगों की सुरक्षा करना है और यह हमेशा हमारा मिशन और हमारी प्राथमिकता रहेगी।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी इस भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

मंगोलिया की दो दिवसीय यात्रा पर गए जयशंकर ने एक्स पर लिखा, “आज एयर इंडिया 182 ‘कनिष्क’ बम धमाके की 41वीं बरसी पर हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस भयावह आतंकी घटना में अपनी अनमोल जान गंवाई। हम आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप के खिलाफ लड़ाई के अपने संकल्प को फिर से दोहराते हैं।”

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी