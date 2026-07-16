एआई प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिक देशों तक पहुंचाने की उम्मीद : संयुक्त राष्ट्र

बीजिंग, 16 जुलाई (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने 15 जुलाई को न्यूयॉर्क में आयोजित एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि 2026 के विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन (डब्ल्यूएआईसी) के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और सभी लोगों को लाभ होगा।

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उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के यात्रा बुलेटिन में कहा गया है कि यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सभा है। एआई प्रौद्योगिकी को यथासंभव अधिक से अधिक देशों में साझा और विकसित किया जाना चाहिए।

दुजारिक ने कहा कि यह एक और महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जहां सभी पक्ष मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे, ताकि सभी को लाभ हो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एआई तकनीक को अधिक से अधिक देशों में साझा और विकसित किया जाए। साथ ही, सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए एआई का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।

बता दें कि 2026 विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन पर उच्च स्तरीय बैठक 17 से 20 जुलाई तक चीन के शांगहाई शहर में आयोजित की जाएगी। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग इसके उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे और मुख्य भाषण देंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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