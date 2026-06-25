डीआर कांगो में इबोला के 1,118 मामले आए सामने, 291 मौतों की पुष्टि

किंशासा, 25 जून (आईएएनएस)। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में इबोला के 1,118 मामले सामने आए हैं, जिनमें 291 मौतें शामिल हैं। डीआरसी सरकार ने यह जानकारी दी है।

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दक्षिण कैरोलिना गणराज्य के संचार एवं मीडिया मंत्रालय द्वारा बुधवार (स्थानीय समय) को जारी अपडेट के अनुसार, 122 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 408 मरीजों का इलाज चल रहा है। मंगलवार तक मृत्यु दर 26 प्रतिशत थी।

इबोला महामारी की निगरानी का काम जारी है, जिससे 138 संदिग्ध मामलों की पहचान हुई है, जबकि संपर्क में आने वाले लोगों की 77.1 प्रतिशत रही।

पूर्वी इटुरी प्रांत अभी भी इस प्रकोप का केंद्र बना हुआ है, जबकि दक्षिण किवू प्रांत में 26 मई के बाद से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, वहीं प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी, मरीजों की देखभाल और संपर्क ट्रेसिंग के प्रयास जारी हैं।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने बुधवार को कहा कि प्रभावित क्षेत्र में बढ़ते मामलों के बावजूद अफ्रीका में चल रहे इबोला प्रकोप से उत्पन्न वैश्विक जोखिम कम है।

इससे पहले मंगलवार को डब्ल्यूएचओ के हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट एंड रिस्पांस ऑपरेशनल के डायरेक्टर अब्दिरहमान महमूद ने जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "अफ्रीका में इबोला रोग के प्रकोप के पहले महीने में पुष्टि किए गए मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या है।"

महमूद ने कहा कि संक्रमण के प्रसार के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रतिक्रिया का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो हफ्तों में उपचार क्षमता में वृद्धि हुई है, जो कुछ ही बेड्स से बढ़कर 19 स्वास्थ्य क्षेत्रों में 500 से अधिक हो गई है।"

उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं की क्षमता में भी तेजी से विस्तार हुआ है, महामारी की शुरुआत में राजधानी किंशासा में प्रतिदिन लगभग 30 परीक्षण किए जाते थे, लेकिन अब इटुरी, उत्तरी किवू और दक्षिणी किवू प्रांतों में फैले आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन 2,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

डीआरसी के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिकेदी ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही प्रकोप के केंद्र इटुरी प्रांत की यात्रा करेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर चल रहे राहत कार्यों का जायजा ले सकें।

उन्होंने ये टिप्पणियां किंशासा में दौरे पर आए बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरेस्ट नदाइशिमिये के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीं, जिनका देश वर्तमान में अफ्रीकी संघ की घूर्णनशील अध्यक्षता कर रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों नेताओं को मध्य अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय इबोला प्रतिक्रिया कार्य बल के साथ एक बैठक में डीआरसी की महामारी संबंधी स्थिति और प्रतिक्रिया उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए, त्शिकेदी ने रोकथाम, महामारी विज्ञान निगरानी और त्वरित सूचना-साझाकरण पर आधारित मजबूत क्षेत्रीय सहयोग का भी आह्वान किया।

नदाइशिमिये ने अफ्रीकी देशों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सीमाओं को बंद न करने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

डीकेपी/