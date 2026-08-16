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अन्तरराष्ट्रीय

चीनी टीम ने 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता

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चीनी

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलंपियाड (आईओआई 2026) 15 अगस्त को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में संपन्न हुआ। चीनी टीम ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता और टीम प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी हासिल किया।

यह ओलंपियाड प्रतियोगिता 9 से 15 अगस्त तक आयोजित की गई, जिसमें दुनिया भर के 90 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता दो आधिकारिक दिनों में विभाजित है, जिसके दौरान प्रतियोगियों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर एल्गोरिदम डिजाइन, डेटा संरचनाएं और प्रोग्राम कार्यान्वयन जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली सूचना विज्ञान सम्बंधी समस्याओं को हल करना आवश्यक है।

चीनी एथलीट जू छिवेन ने 498.27 के स्कोर के साथ विश्व में पहला स्थान हासिल किया और इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक स्कोर करने वाली एथलीट बन गईं।

(साभार - चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/