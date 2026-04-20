China Robotics Industry : मुश्किल कार्यों को भी आसानी से करते हैं रोबोट, चीन की तरक्की से दुनिया चकित

बीजिंग: रोबोट निर्माण और विकास में चीन आज बहुत तरक्की कर चुका है। हाल में वसंत त्योहार (चीनी नव वर्ष) के दौरान चीन ने ऐसे रोबोट पेश किए, जो बड़ी कुशलता से कुंगफू करने में सक्षम हैं। इन रोबोट्स ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये रोबोट चीनी इंजीनियरों द्वारा पूर्व में विकसित रोबोट्स की तुलना में ज्यादा एडवांस और स्मार्ट हैं।

विश्व के तमाम बड़े चैनलों ने चीन द्वारा रोबोट निर्माण में किए जा रहे जबरदस्त काम की सराहना की। कहना होगा कि चीन लगातार खुद को तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। क्योंकि आज का दौर तकनीक का है और चीन ने विज्ञान व तकनीक के महत्व को अच्छी तरह समझ लिया है।

चीन में विभिन्न तरह के रोबोट इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें इनोवेटिव क्लीनिंग रोबोट भी शामिल हैं। इस रोबोट के शरीर में कोई केबल नहीं दिखती, जो कि एक इनोवेटिव क्लीनिंग रोबोट है जिसे खास तौर पर कास्टिंग और इंजन बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। यह एसिड और अल्कली कोरोजन, ज्यादा तापमान और नमी जैसी मुश्किल इंडस्ट्रियल स्थिति का सामना कर सकता है।

शेनयांग फेयू स्पेशल रोबोट कंपनी द्वारा बनाया गया यह रोबोट चीन में अपनी तरह का पहला रोबोट बताया जाता है। सिर्फ तीन सालों के दौरान ही कंपनी उत्तर-पूर्वी चीन के ल्याओनिंग प्रांत के शेनयांग में रोबोट इंडस्ट्रियल चेन में एक अहम कड़ी बन चुकी है। इससे पता चलता है कि चीन में कंपनियां किस तरह से नवाचार में लगी हैं और सरकार द्वारा उन्हें पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है।

चीनी उद्यम अब सामान्य रोबोट से मुश्किल कार्यों को बखूबी अंजाम देने वाले रोबोट तैयार करने लगे हैं। शेनयांग की यह कंपनी अब तकनीकी रूप से अच्छे और शानदार रोबोट बना रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन ने हाल के वर्षों में रोबोट आदि के निर्माण में काफी जोर दिया है। इसमें उत्तर-पूर्वी चीन के ल्याओनिंग प्रांत की राजधानी शेनयांग की बड़ी भूमिका है। क्योंकि शेनयांग इस क्षेत्र में बढ़-चढ़कर काम कर रहा है।

बता दें कि शेनयांग को चीन की रोबोट इंडस्ट्री की जन्मभूमि भी कहा जाता है, जिसने देश के पहले इंडस्ट्रियल रोबोट और पहले अंडरवाटर रोबोट जैसे कई कामों को पहली बार अंजाम दिया है।

इतना ही नहीं, चीन सरकार की मदद से कई कंपनियां रोबोट निर्माण कर अन्य देशों को निर्यात कर रही हैं। हमने होटल में सेवा करने के अलावा, फैक्ट्रियों में काम करने व मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाले रोबोट को भी देखा है।

गौरतलब है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्रियल रोबोट मार्केट है। इसके साथ ही चीन में सर्विस और ह्यूमनॉइड रोबोट का भी अच्छा विकास हो रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस