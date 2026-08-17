चाइना रेलवे ने 2026 के पहले सात महीनों में 440.6 अरब युआन का अचल परिसंपत्ति निवेश पूरा किया

बीजिंग, 17 अगस्त (आईएएनएस)। चाइना रेलवे द्वारा सोमवार को जारी बयान के अनुसार, इस वर्ष रेलवे निर्माण कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा है।

जनवरी से जुलाई तक, राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली ने 440.6 अरब युआन का अचल परिसंपत्ति निवेश पूरा किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 1.8 प्रतिशत अधिक है।

आधुनिक रेलवे अवसंरचना प्रणाली का निर्माण गति पकड़ रहा है और रेलवे निर्माण में निवेश का क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिससे इसे मजबूत गति मिल रही है।

चाइना रेलवे के एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत से ही, समूह ने प्रमुख राष्ट्रीय रणनीतियों और क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास को सेवा और समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया है, 'नेटवर्क को मजबूत करना और श्रृंखला को मजबूत करना' अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया है, रेलवे नियोजन और निर्माण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया है, रेलवे नेटवर्क के पैमाने और गुणवत्ता में लगातार सुधार किया है और प्रमुख परियोजनाओं में सकारात्मक प्रगति को बढ़ावा दिया है।

इसके साथ , चाइना रेलवे ने सभी भागीदार इकाइयों को निर्माण संसाधनों के समन्वय के लिए संगठित किया और कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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