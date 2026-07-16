छमाही आर्थिक रिपोर्ट ने दिया चीन के ‘मजबूत लचीलेपन’ का स्पष्ट संकेत

बीजिंग, 16 जुलाई (आईएएनएस)। चीन की छमाही की आर्थिक प्रदर्शन रिपोर्ट जारी होने के बाद, विदेशी मीडिया में 'उम्मीदों से बेहतर' और 'मजबूत लचीलापन' जैसे वाक्यांश प्रमुखता से इस्तेमाल किए गए।

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आंकड़ों से पता चलता है कि चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) इस छमाही में 69.57 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया, जो स्थिर कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और वैश्विक स्तर पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के मामले में शीर्ष पर है।

इससे न केवल '15वीं पंचवर्षीय योजना' की शुरुआत के लिए एक ठोस आधार तैयार हुआ, बल्कि सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण आत्मविश्वास का संचार हुआ।

इस वर्ष वैश्विक विकास दर धीमी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(आइएमएफ) ने वैश्विक विकास दर का अपना पूर्वानुमान घटाकर 3 फीसदी कर दिया है, जबकि चीन की विकास दर का पूर्वानुमान बढ़ाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया है। यह प्रदर्शन रिपोर्ट बाहरी दुनिया की चीन के प्रति सकारात्मक उम्मीदों की पुष्टि करती है।

चीनी अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता 'स्थिरता' है। 140 ट्रिलियन युआन की विशाल अर्थव्यवस्था में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करना अपने आप में उल्लेखनीय है, और वर्ष की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.6 ट्रिलियन युआन की वृद्धि पिछले पांच वर्षों में इसी अवधि में हुई सबसे अधिक वृद्धि है।

दूसरी तिमाही में वृद्धि में मामूली मंदी अल्पकालिक बाहरी कारकों के कारण एक सामान्य समायोजन मात्र थी, जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की गिरावट के अनुरूप थी, और इसने चीनी अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को नहीं बदला। औद्योगिक वृद्धि, रोजगार और कीमतें आम तौर पर स्थिर रहीं, और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्विवाद 'स्थिरक' बना हुआ है।

स्थिर वृद्धि के पीछे एक निरंतर उभरता हुआ वैश्विक अवसर है। चीन के विशाल खुले बाजार द्वारा प्रस्तुत अवसर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वर्ष की पहली छमाही में वैश्विक व्यापार में मंदी के बावजूद, चीन के आयात और निर्यात में वार्षिक आधार पर 16.9 फीसदी की वृद्धि हुई, और आयात पहली बार 10 ट्रिलियन युआन से अधिक हो गया, जिससे चीन लगातार 17 वर्षों तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयात बाजार बना रहा।

63 देशों से आने वाली वस्तुओं पर शून्य शुल्क ने अस्थिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को महत्वपूर्ण स्थिरता प्रदान की है। उपभोग बढ़ाने की चीन की योजना के बाद, एकोर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन में अपने विस्तार को स्पष्ट रूप से गति दी है। परिवर्तन और नवाचार के लाभ लगातार मिल रहे हैं, और नए विकास कारकों ने वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक विकास में 40 फीसदी से अधिक का योगदान दिया है।

उच्च-तकनीकी विनिर्माण की विकास दर औसत औद्योगिक स्तर से कहीं अधिक रही, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीनी नवाचार उपलब्धियों को विश्व स्तर पर निर्यात कर रही हैं। विदेशी मीडिया भी स्वीकार करता है कि 'चीनी नवाचार विश्व के लिए एक अवसर है, न कि कोई झटका।'

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां बनी रहने के बावजूद, चीनी अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत दीर्घकालिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपरिवर्तित है। तमाम बहुराष्ट्रीय निगम चीन को अपने प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि चीन वैश्विक आर्थिक विकास के लिए निरंतर एक स्थिर आधार और प्रेरक शक्ति रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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