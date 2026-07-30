चीनी सेना दिवस की 99वीं वर्षगांठ, उत्तर कोरिया स्थित दूतावास में हुआ भव्य आयोजन

बीजिंग/सोल, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया स्थित चीनी दूतावास में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की 99वीं वर्षगांठ पर भव्य आयोजन किया गया। इसमें प्योंगयांग के रक्षामंत्री नो ग्वांग-चोल भी शामिल हुए। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी।

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उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने बुधवार को बताया कि इस दौरान उत्तर कोरिया और चीन ने आपसी दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। यह दावत चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की 99वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित की गई थी।

सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के आधिकारिक अखबार 'रोडोंग सिनमुन' के अनुसार, प्योंगयांग में चीन के शीर्ष दूत वांग याजुन ने मंगलवार को चीनी दूतावास में इस कार्यक्रम की मेजबानी की।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने उत्तर कोरियाई मीडिया के हवाले से बताया कि इस कार्यक्रम में देश के रक्षा, विदेश मामलों और सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष अधिकारी-मंत्री भी शामिल हुए। इस भव्य समारोह की तस्वीरें भी जारी की गईं।

मंत्री की उपस्थिति से दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की कोशिश झलकती है। यह जून में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर बैठक के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया था। पिछले साल, इस दावत में उत्तर कोरिया के उप रक्षा मंत्री शामिल हुए थे।

कार्यक्रम में शामिल लोगों ने उत्तर कोरियाई और चीनी सेनाओं के बीच युद्ध के दौरान बनी दोस्ती और एकजुटता के बारे में बात की और अपने पारंपरिक संबंधों को और बढ़ाने व गहरा करने का संकल्प लिया।

उत्तर कोरिया पिछले वर्षों में बधाई संदेशों या चीनी दूतावास के साथ संयुक्त दावतों के माध्यम से पीएलए स्थापना की वर्षगांठ (जो 1 अगस्त को आती है) मनाता रहा है। 2025 से इस परंपरा के फिर से शुरू होने के बाद, प्योंगयांग के सरकारी मीडिया की ओर से रिपोर्ट की गई यह 2019 के बाद से दूसरी दावत थी।

--आईएएनएस

केआर/