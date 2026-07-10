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चीनी राज्य परिषद ने '15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्बन पीकिंग कार्य योजना' जारी की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 10, 2026, 04:12 PM
चीनी राज्य परिषद ने '15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्बन पीकिंग कार्य योजना' जारी की

बीजिंग, 10 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में, चीनी राज्य परिषद ने '15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्बन पीकिंग कार्य योजना' जारी की, जिसमें 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्बन उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने के लिए कार्य योजना की रूपरेखा दी गई है।

कार्य योजना में जोर देते हुए कहा गया है कि नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों से प्रेरित होकर, हम ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने और कार्बन तटस्थता की रणनीतिक भूमिका का लाभ उठाएंगे, उद्योगों के हरितकरण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने को और बढ़ावा देंगे, ऊर्जा संरक्षण और कार्बन कटौती के प्रयासों को उच्च स्तर और बेहतर गुणवत्ता के साथ सुधारेंगे, कोयले और तेल की खपत को स्थिर चरम पर पहुंचाएंगे, राष्ट्रीय आर्थिक चक्र के विभिन्न क्षेत्रों और कड़ियों में हरित और कम कार्बन अभिविन्यास को एकीकृत करेंगे, हरित उत्पादन और जीवनशैली के निर्माण में तेजी लाएंगे, अधिक हरित आर्थिक विकास बिंदुओं को विकसित करेंगे और उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए हरित आधार को मजबूत करेंगे।

कार्य योजना में कहा गया है कि 2030 तक, चीन प्रति यूनिट जीडीपी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2025 से 17 प्रतिशत तक कम कर देगा, और गैर-जीवाश्म ऊर्जा खपत का हिस्सा 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जिससे कार्बन पीक लक्ष्य की समयबद्ध उपलब्धि सुनिश्चित होगी और 2035 में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य को प्राप्त करने और कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस आधार तैयार होगा।

साथ ही, कार्य योजना में पांच प्रमुख कार्यों की रूपरेखा दी गई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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