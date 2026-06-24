चीनी प्रधानमंत्री ने ग्रीष्मकालीन दावोस फोरम के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया

बीजिंग, 24 जून (आईएएनएस)। चीन के ल्याओनिंग प्रांत के ताल्येन शहर में आयोजित 2026 ग्रीष्मकालीन दावोस फोरम के उद्घाटन समारोह में चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हिस्सा लिया और मुख्य संबोधन दिया।

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इस अवसर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, गिनी के प्रधानमंत्री अमादौ ओउरी बाह, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जहास बेक्टेनोव, दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम मिन-सेओक, मंगोलिया के प्रधानमंत्री न्यामोसोर उचराल, मोंटेनेग्रो के प्रधानमंत्री मिलोज्को स्पाजिक तथा दुनिया भर से लगभग 1,800 प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ली छ्यांग ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग के अनुसार, नवाचार पर ध्यान देना विकास पर ध्यान देना है और नवाचार की योजना बनाना भविष्य की योजना बनाना है। उन्होंने कहा कि "नवाचार का विस्तार" विषय पर आधारित यह फोरम वैश्विक आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है। उन्होंने चीन के नवाचार अनुभवों और वैश्विक नवाचार सहयोग पर अपने विचार भी साझा किए।

पहला, 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में, बदलते हालात के बीच चीनी अर्थव्यवस्था एक नया चैप्टर शुरू कर रही है। 2026 चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल है। लगातार बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात के बावजूद, चीनी अर्थव्यवस्था ने चुनौतियों के बीच ठोस तरक्की की है, जो स्थिरता, नवाचार, शक्ति और इंटीग्रेशन की कई तरह की तस्वीर पेश करती है। यह एक मजबूत और सकारात्मक शुरुआत को दिखाता है, जो लगातार अनिश्चित होती दुनिया में कीमती यकीन पैदा करता है।

दूसरा, नवाचार से होने वाली ग्रोथ चीनी अर्थव्यवस्था के लंबे समय तक सकारात्मक और स्थिर विकास की चाबी है। कई सालों से, चीनी अर्थव्यवस्था ने दो मुख्य वजहों से स्थिर, स्वस्थ ग्रोथ बनाए रखी है: एक स्थिर माहौल और नवाचार से होने वाला विकास।

तीसरा, नवाचार सहयोग वैश्विक विकास की मुश्किलों को दूर करने का एक जरूरी तरीका है। अभी, वैश्विक नवाचार गतिविधियों में कुछ नई खासियतें और ट्रेंड दिख रहे हैं। तकनीकी तरक्की की रफ़्तार पहले कभी नहीं देखी गई, जबकि इसकी बेकाबू होने की क्षमता भी काफी बढ़ गई है। नवाचार में जुड़ाव की गहराई पहले कभी नहीं देखी गई, जबकि रुकावटें भी बढ़ रही हैं। हमें कनेक्टिविटी और सहयोग को गहरा करना चाहिए, मिलकर एक खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए, ग्लोबल सप्लाई चेन की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, और पूरी तरह से नवाचार-संबंधी ताकतों को जुटाना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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