चीन और अमेरिका शुल्क कटौती व्यवस्थाओं पर राय मांग रहे हैं : चीनी वाणिज्य मंत्रालय

बीजिंग, 23 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के प्रेस कार्यालय ने 2026 की पहली छमाही में व्यापार कार्य और संचालन के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

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चीन-अमेरिका व्यापार परिषद और निवेश परिषद की स्थापना की प्रगति के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए चीनी वाणिज्य मंत्रालय के विदेशी निवेश प्रशासन विभाग की महानिदेशक मेंग हुआटिंग ने कहा कि वर्तमान में, चीन और अमेरिका की व्यापार टीमें व्यापार परिषद की संरचना, कार्यों और संचालन मॉडल की विशिष्ट व्यवस्थाओं पर घनिष्ठ संचार बनाए हुए हैं, और प्रत्येक देश के लिए 30 अरब डॉलर के पारस्परिक टैरिफ कटौती ढांचे को आगे बढ़ाने के तरीकों की खोज कर रही हैं।

मेंग हुआथिंग के अनुसार चीन प्रासंगिक शुल्क कटौती समझौतों पर घरेलू उद्यमों, व्यापार संघों, स्थानीय सरकारों और अमेरिकी वित्तपोषित उद्यमों और व्यापार संघों से व्यापक रूप से राय मांग रहा है। उधर, अमेरिका भी व्यापार परिषद और पारस्परिक शुल्क कटौती समझौतों पर जनता से राय मांग रहा है। दोनों पक्ष घनिष्ठ संचार बनाए रखेंगे, यथाशीघ्र विशिष्ट उत्पाद शुल्क कटौती व्यवस्थाओं पर सहमति बनाएंगे और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देंगे, ताकि द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक बढ़ाया जा सके।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्य उप मंत्री येन डोंग ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही में, चीन में नव स्थापित विदेशी निवेशित उद्यमों की संख्या में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे 402.14 अरब युआन का निवेश आकर्षित हुआ है। निवेश आकर्षित करने की संरचना को और अधिक अनुकूलित किया गया है, जिसमें उच्च-तकनीकी उद्योगों में निवेश में गत वर्ष से 33.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कुल निवेश का 42.4 प्रतिशत है। विदेशी निवेशक चीनी बाजार को लेकर आशावादी बने हुए हैं, और साल की पहली छमाही में लगभग 4,800 विदेशी कंपनियों ने चीन में अपना निवेश बढ़ाया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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