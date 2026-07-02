चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की

बीजिंग, 2 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 30 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ फोन पर बातचीत की।

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वांग यी ने कहा कि रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता वाले संबंध बनाना दोनों देशों की जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उम्मीद है और दोनों देशों के मूल हितों के अनुरूप भी है। दोनों पक्षों को बाधा दूर कर इस सही रास्ते पर दृढ़ता से चलना चाहिए।

वांग यी ने कहा कि इस मई में राष्ट्रपति शी चिनफिंग और राष्ट्रपति ट्रंप ने पेइचिंग में चीन और अमेरिका के बीच रणनीतिक स्थिरता वाले रचनात्मक संबंधों की स्थापना पर कई महत्वपूर्ण समानताएं संपन्न कीं, जिसने भावी तीन साल यहां तक कि अधिक लंबे काल में चीन-अमेरिका संबंध के विकास का मार्गदर्शन किया। दोनों पक्षों को दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अहम समानताओं को ठोस नीति कदम में परिवर्तित करना चाहिए।

वांग यी ने कहा कि दोनों पक्षों को सहयोग की सूची लंबी बनानी चाहिए। इसके साथ सवालों की सूची छोटी बनाकर विभिन्न खतरों का नियंत्रण करना है। थाईवान सवाल समग्र स्थिति से जुड़ा है। आशा है कि अमेरिका सावधानी से थाईवान संबंधी मामले से निपटेगा।

दोनों पक्षों का समान विचार है कि यह बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक है। दोनों पक्ष दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अहम समानताओं को लागू करने और लचीले तरीके से संवाद जारी रखने पर सहमत हुए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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