चीन ने दक्षिण सूडान में स्थिरता की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया

बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में चीनी स्थायी प्रतिनिधिमंडल के कार्यवाहक प्रभारी सुन लेई ने 6 अगस्त को दक्षिण सूडान मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की समीक्षा में बोलते हुए देश की स्थिरता की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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सुन लेई ने कहा कि दक्षिण सूडान में इस साल के अंत में आम चुनाव होंगे, जो इस देश की संक्रमण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित करेंगे। राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखना मूलभूत शर्त है। चीन सभी पक्षों से शांत रहने और संयम बरतने, बल प्रयोग से बचने और स्थिति को बिगड़ने से रोकने का आह्वान करता है। चीन, दक्षिण सूडान सरकार और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का समर्थन करता है ताकि अंतर-जातीय संवाद को बढ़ावा देना जारी रखा जा सके, अधिक विश्वास-निर्माण उपायों को लागू किया जा सके और लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व, एकजुटता और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा दिया जा सके।

सुन लेई ने कहा कि दक्षिण सूडान ने हाल ही में अपनी स्वतंत्रता की 15वीं वर्षगांठ मनाई है। चीन शांति प्रक्रिया, राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास में दक्षिण सूडान की उपलब्धियों पर हार्दिक बधाई देता है। दक्षिण सूडान के एक अच्छे मित्र के रूप में, चीन राष्ट्रीय सुलह और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए दक्षिण सूडान सरकार और लोगों के प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने को तैयार है, और इस संबंध में एक रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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