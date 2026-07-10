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चीन ने लॉन्ग मार्च -10 बी की पहली उड़ान में पहली बार नियंत्रित रॉकेट रिकवरी हासिल की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 10, 2026, 04:37 PM
चीन ने लॉन्ग मार्च -10 बी की पहली उड़ान में पहली बार नियंत्रित रॉकेट रिकवरी हासिल की

बीजिंग, 10 जुलाई (आईएएनएस)। चीन ने दक्षिण चीन के हाईनान वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में लॉन्गमार्च -10 बी वाहक रॉकेट लॉन्च किया और उपग्रह को सुचारू रूप से निर्धारित कक्षा में पहुंचाया।

रॉकेट का पहला चरण सफलतापूर्वक वापस आ गया। इसका मतलब है कि चीन पहली बार नियंत्रित रॉकेट को पुनर्प्राप्त करने में कामयाब रहा।

ध्यान रहे लॉन्गमार्च-10बी वाहक रॉकेट वाणिज्यिक वाहक रॉकेट है, जो दोबारा प्रयुक्त किया जा सकता है। उस की लंबाई 63 मीटर है और व्यास 5 मीटर है। दोबारा प्रयोग की स्थिति में उसका लो अर्थ पेलोड क्षमता 16 टन है।

बताया गया है कि लॉन्गमार्च-10बी रॉकेट लो ऑर्बिट उपग्रह तारामंडल की स्थापना और बड़े वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण आदि विभिन्न कार्य पूरा कर सकता है। दोबारा प्रयोग की स्थिति में बड़े पैमाने पर प्रक्षेपण की लागत घटाई जा सकती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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