चीन ने अपनी निर्यात नियंत्रण सूची में 10 अमेरिकी कंपनियों को शामिल किया

बीजिंग, 22 जून (आईएएनएस)। चीन लोक गणराज्य के निर्यात नियंत्रण कानून और चीन लोक गणराज्य के दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार और चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने तथा परमाणु अप्रसार जैसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए, चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एवेओक्स, इंक. सहित 10 अमेरिकी कंपनियों को निर्यात नियंत्रण सूची में जोड़ने और निम्न उपाय करने का निर्णय लिया।

Read More

निर्यातकों को उपर्युक्त 10 कंपनियों को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का निर्यात करने से प्रतिबंधित किया गया है और किसी भी देश या क्षेत्र के किसी भी संगठन या व्यक्ति को चीन में उत्पन्न दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को उपर्युक्त कंपनियों को हस्तांतरित करने या प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है।

इससे संबंधित सभी चल रही निर्यात गतिविधियों को तत्काल बंद करना होगा। विशेष परिस्थितियों में जहां निर्यात वास्तव में आवश्यक हो, निर्यातक को वाणिज्य मंत्रालय को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उधर, 22 जून को चीनी वित्त मंत्रालय ने सरकारी खरीद गतिविधियों में शामिल कुछ अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में एक नोटिस जारी किया। संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार और अनुमोदन के साथ, सरकारी खरीद गतिविधियों में शामिल 46 अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ संबंधित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैं: सरकारी खरीद गतिविधियों में 46 अमेरिकी कंपनियों (चीन में अमेरिकी निवेश वाली कंपनियों को छोड़कर) द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीद पर खरीदारों के लिए प्रतिबंध है। यह सूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/