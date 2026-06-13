चीन ने 2030 तक शहरी अपशिष्ट पुनर्चक्रण दर 76 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा

बीजिंग, 13 जून (आईएएनएस)। चीन ने वर्ष 2030 तक शहरी घरेलू कचरे की रीसाइक्लिंग उपयोग दर को 76 प्रतिशत से अधिक तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह घोषणा आवास और शहरी-ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई।

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यह घोषणा देशभर में 25 से 31 मई तक मनाए गए चौथे राष्ट्रीय शहरी घरेलू कचरा छंटाई प्रचार सप्ताह के दौरान की गई। इसी अवसर पर पेइचिंग में शहरी कचरा छंटाई पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।

चीन सरकार इस वर्ष कचरे की छंटाई, अपशिष्ट में कमी, संसाधनों के पुनः उपयोग और सुरक्षित निपटान पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके साथ ही पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के प्रबंधन को मजबूत करने और अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति दर बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

पिछले एक दशक में चीन ने कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में तेज प्रगति की है। वर्तमान में देश के 297 प्रीफेक्चर स्तर और उससे ऊपर के शहरों के लगभग सभी आवासीय समुदायों में कचरा छंटाई व्यवस्था लागू हो चुकी है। इन शहरों में कचरा प्रबंधन से जुड़े 199 स्थानीय नियम लागू किए गए हैं और 100 से अधिक तकनीकी मानक जारी किए गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, 2025 के अंत तक चीन में 1,137 अपशिष्ट भस्मीकरण सुविधाएं संचालित हो रही थीं, जिनकी संयुक्त दैनिक प्रसंस्करण क्षमता 1.18 मिलियन टन तक पहुंच गई है।

पेइचिंग, चच्यांग और शानदोंग समेत 15 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों ने घरेलू कचरे की “शून्य लैंडफिलिंग” हासिल कर ली है। इन क्षेत्रों में प्रदूषक उत्सर्जन नियंत्रण के मानक दुनिया के सबसे कड़े मानकों में शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह पहल न केवल शहरी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करेगी, बल्कि हरित विकास और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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