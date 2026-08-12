बीजिंग, 12 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी ऑटोमोबाइल निर्माता संघ से मिली खबर के अनुसार, इस साल जुलाई में चीन में ऑटोमोबाइल के निर्यात में वृद्धि कायम रही।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में चीन ने 10 लाख 43 हजार वाहनों का निर्यात किया, जो जून की तुलना में 0.6 प्रतिशत अधिक है और पिछले साल के जुलाई से 81.3 फीसदी ज्यादा है। इसमें 5 लाख 53 हजार नवीन ऊर्जा वाहनों का निर्यात किया गया। इसकी वृद्धि दर जून की तुलना में 5.7 प्रतिशत और पिछले साल के जुलाई से 145.5 फीसदी है।

ध्यान रहे कि इस साल अप्रैल और मई में चीन ने लगातार दो महीनों से 9 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात किया। उसके बाद जून और जुलाई में निर्यात एक नया रिकॉर्ड पर पहुंचा, जो लगातार दो महीनों में 10 लाख से ज्यादा रहा। निर्यात में नवीन ऊर्जा वाहनों का अनुपात निरंतर दो महीनों में 50 प्रतिशत से अधिक है।

चीनी ऑटोमोबाइल निर्माता संघ के संबंधित अधिकारी ने कहा कि चीनी वाहनों के निर्यात में तेज बढ़ोतरी होने का मुख्य कारण यह है कि चीन में दुनिया की सबसे संपूर्ण ऑटोमोटिव उद्योग श्रृंखला मौजूद है।

इसके अलावा ऑटोमोटिव उद्योग का बुद्धिमान मुख्य प्रतिस्पर्धा में शामिल रहा। निर्यात उद्योग को स्थिर करने और वृद्धि का मुख्य इंजन बनने में अहम ताकत बन रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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