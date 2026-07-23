चीनी कोस्ट गार्ड ने कानूनी तरीके से फिलीपींस के दो सरकारी जहाजों को खदेड़ा

बीजिंग, 23 जुलाई (आईएएनएस)। चीन तट रक्षक बल के प्रवक्ता च्यांग ल्वुए ने कहा कि फिलीपींस के दो सरकारी जहाजों, 3012 और 3018, ने चीन की चेतावनियों और हिदायतों को नजरअंदाज किया और ह्वांगयेन द्वीप पर चीन के अधिकार वाले पानी में घुसने पर अड़े रहे।

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चीनी कोस्ट गार्ड ने कानून के मुताबिक, फिलीपीनी जहाज को भगाने के लिए निगरानी, घेराबंदी और कंट्रोल जैसे जरूरी कदम उठाए। ऑन-साइट ऑपरेशन प्रोफेशनल, स्टैंडर्ड और कानूनी था।

प्रवक्ता च्यांग ल्वुए ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ह्वांगयेन द्वीप चीन के इलाके का एक अहम हिस्सा है। हम फिलीपींस से अपील करते हैं कि वह तुरंत अपनी उल्लंघन करने वाली और भड़काने वाली हरकतें बंद करे। चाइना कोस्ट गार्ड ह्वांगयेन द्वीप के आस-पास के पानी में कानून के हिसाब से कानून लागू करना जारी रखेगा, और चीन की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता और समुद्री अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करेगा।

उधर 23 जुलाई को, सीसीजीएस हेंग्शा के नेतृत्व में चीन तटरक्षक बल (सीसीजी) के एक कार्य समूह ने चीन के त्याओयु द्वीप और उससे संबद्ध द्वीपों के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में अधिकार संरक्षण गश्त की। यह गश्त सीसीजी द्वारा कानून के अनुसार किया गया अधिकार संरक्षण अभियान था।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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