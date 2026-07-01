चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहां से आई और अब कहां जा रही है?

बीजिंग, 1 जुलाई (आईएएनएस)। आज की दुनिया में, वैश्विक परिदृश्य में गहन परिवर्तनों और कई चुनौतियों के बीच, लोग वैश्विक शासन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन की भूमिका और योगदान का पुन: मूल्यांकन करना शुरू कर रहे हैं। आज के चीन को समझने के लिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को समझना आवश्यक है। 1 जुलाई 2026 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 105वीं वर्षगांठ मनाएगी।

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1921 में जब सीपीसी की स्थापना हुई थी तब इसके केवल 50 से अधिक सदस्य थे, और आज इसके 10 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। इसने 28 वर्षों की क्रांति के माध्यम से चीनी लोगों का नेतृत्व करके एक नए चीन की स्थापना की, और सुधार और खुलेपन के माध्यम से पूर्ण गरीबी को समाप्त किया और व्यापक रूप से एक खुशहाल समाज का निर्माण किया, और फिर चीनी शैली के आधुनिकीकरण के निर्माण को आगे बढ़ाया। लोग शायद यह सवाल पूछना चाहते हैं कि सीपीसी कहां से आई और इसका भविष्य क्या है? किस शक्ति ने इस पार्टी को तमाम मुश्किलों और चुनौतियों से पार पाने में मदद की है और इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है? इसका उत्तर हमें चीनी राष्ट्रीय नवाचार और विकास रणनीति अनुसंधान संघ के संस्थापक अध्यक्ष चेंग बिच्येन द्वारा लिखित "चीनी सभ्यता और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी" नामक पुस्तक में मिल सकता है।

इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछली शताब्दी में दो वैश्विक परीक्षाओं का सामना किया है। पहली परीक्षा युद्ध और क्रांति थी। विदेशी आक्रमण का सामना करते हुए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी सभ्यता की अदम्य भावना के साथ राष्ट्रीय मुक्ति के महान कार्य को पूरा किया, चीन लोक गणराज्य की स्थापना की और चीनी लोगों को "खड़े होने" में सक्षम बनाया। दूसरा परीक्षण 1970 के दशक में शुरू हुआ। एक नई वैश्विक तकनीकी क्रांति के आगमन और आर्थिक वैश्वीकरण की लहर ने शांतिपूर्ण वातावरण में विकास के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दीं, जिससे 1978 में सुधार और खुलेपन की शुरुआत हुई - जिसे चीन की "दूसरी क्रांति" के रूप में जाना जाता है। सीसीपी चीन को "अमीर बनने" और "मजबूत बनने" की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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