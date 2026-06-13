चीन का उपभोक्ता वस्त्र उद्योग लगातार हो रहा है मजबूत

बीजिंग, 13 जून (आईएएनएस)। चीन के उद्योग व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस वर्ष के पहले चार महीनों में, पैमाने से ऊपर के उपभोक्ता वस्त्र उद्योग के मूल्य वर्धन में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। जो कुल पैमाने से ऊपर के औद्योगिक मूल्य वर्धन का 27 फीसदी रहा, इसकी परिचालन आय लगभग 103 खरब युआन रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.7 फीसदी ज्यादा है।
वर्तमान में, चीन में उपभोक्ता वस्त्रों की कुल किस्में 23 करोड़ तक पहुंच गई हैं। घरेलू उपकरण, फर्नीचर, खेल एवं सांस्कृतिक सामान, कपड़े सहित 100 से अधिक श्रेणियों के उत्पादन में चीन विश्व में अग्रणी स्थान पर हैं। जबकि स्मार्ट होम उपकरण, वियरेबल डिवाइस, ह्यूमनॉइड रोबोट, ड्रोन जैसे नवोन्मेषी उत्पादों की आपूर्ति में भी स्थिर इजाफा हुआ है।