चीन के सेवा व्यापार में वर्ष के पहले चार महीनों में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि

बीजिंग, 8 जून (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले चार महीनों में देश का कुल सेवा व्यापार 2485.32 अरब युआन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.9% की वृद्धि है। इनमें यात्रा सेवाओं के निर्यात और परिवहन सेवाओं के आयात में तीव्र वृद्धि देखी गई।
पहले चार महीनों में, यात्रा सेवा निर्यात 147.15 अरब युआन तक पहुंच गया, जो 30.4% की वृद्धि दर्शाता है और शीर्ष पांच सेवा निर्यात क्षेत्रों में सबसे तीव्र वृद्धि है। परिवहन सेवा आयात 316.45 अरब युआन तक पहुंच गया, जो 24.9% की वृद्धि दर्शाता है और शीर्ष पांच सेवा आयात क्षेत्रों में सबसे तीव्र वृद्धि है।
आंकड़ों से पता चलता है कि पहले चार महीनों में, चीन का सेवा निर्यात 985 अरब युआन तक पहुंच गया, जो 15% की वृद्धि है। आयात 1500.32 अरब युआन तक पहुंच गया, जो 0.8% की कमी है। सेवा व्यापार घाटा 515.32 अरब युआन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 139.74 अरब युआन कम है।
इसके अलावा, ज्ञान-आधारित सेवाओं के निर्यात में तीव्र वृद्धि जारी रही।