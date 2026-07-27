चीन की 'नई तीन चीजें' एक बार फिर ट्रेंड में हैं...

बीजिंग, 27 जुलाई (आईएएनएस)। इस वर्ष, विदेशों में निर्यात किए जाने वाले चीन द्वारा निर्मित सामानों की 'शिपिंग सूचियों' में नए उत्पादों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में, इलेक्ट्रिक यात्री वाहन, लिथियम बैटरी और सौर सेल निर्यात के 'तीन नए आइटम' के रूप में जाने जाते थे।

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हालांकि, इस वर्ष की पहली छमाही में, रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवोन्मेषी दवाएं - जो उद्योग की भविष्य की दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं - चीन के विदेशी व्यापार के नए पहचान चिह्न के रूप में उभर रही हैं।

वैश्विक एआई मॉडल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म ओपनराउटर के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के तीसरे सप्ताह में, चीन के बड़े मॉडलों की साप्ताहिक कॉल मात्रा 36.11 ट्रिलियन शब्द इकाइयों तक पहुंच गई, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है और लगातार बारह सप्ताह तक दुनिया में नंबर एक स्थान पर बनी हुई है।

एआई का वैश्विक स्तर पर विस्तार अब केवल सॉफ्टवेयर बेचने तक सीमित नहीं है। इसमें एल्गोरिदम विकास, मॉडल आह्वान और बुद्धिमान एजेंट परिनियोजन जैसी कई 'अदृश्य डिजिटल क्षमताएं' शामिल हैं।

वर्ष की पहली छमाही में, सफाई रोबोट और बुद्धिमान बायोनिक रोबोट का निर्यात कुल मिलाकर 18.09 अरब आरएमबी रहा, औद्योगिक रोबोट का निर्यात 18.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.29 अरब आरएमबी तक पहुंच गया और इसे विश्व भर के 141 देशों और क्षेत्रों में बेचा गया। सर्जिकल रोबोट का निर्यात 3.3 गुना की तीव्र वृद्धि के साथ 480 मिलियन आरएमबी तक पहुंच गया और निर्यात बाजारों की संख्या 23 से बढ़कर 49 हो गई।

रोबोट्स का वैश्विक स्तर पर उपयोग शुरू हो गया है, और इसी तरह नवोन्मेषी दवाएं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं। पहले, नई दवाएं चीन में विकसित की जाती थीं और दुनिया भर से अनुमोदन की प्रतीक्षा करती थीं। अब, दुनिया चीन से अनुमोदन की प्रतीक्षा करती है।

वर्ष की पहली छमाही में, राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने 38 प्रथम श्रेणी की नवोन्मेषी दवाओं को मंजूरी दी। इनमें से 11 'वैश्विक स्तर पर नई' दवाएं हैं, जिनमें नए लक्ष्य और नई कार्यप्रणाली हैं, और ये सभी घरेलू दवा कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की गई हैं।

पुराने तीन उत्पादों से लेकर नए तीन उत्पादों तक, जो बदला है, वह उत्पाद का स्वरूप है, जो अपरिवर्तित रहा है, वह है मार्ग को व्यापक बनाने का दृढ़ संकल्प। यह मार्ग विश्व की ओर ले जाता है, और यह भविष्य की ओर अग्रसर करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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