चीन की जल अंतरण परियोजना ने पूरा किया 80 अरब घन मीटर पानी का स्थानांतरण

बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। चीन दक्षिण से उत्तर जल अंतरण निगम लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तक दक्षिण से उत्तर जल अंतरण परियोजना के मध्य मार्ग के जरिए उत्तरी क्षेत्रों में कुल 80 अरब घन मीटर पानी पहुंचाया जा चुका है। इस परियोजना से हनान, हपेई, थ्येनचिन और पेइचिंग के करीब 11 करोड़ 80 लाख लोगों को लाभ मिला है।

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इसके अलावा, जल मार्ग के आसपास स्थित 27 मध्यम और बड़े शहरों की 243 काउंटियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी जल संसाधन उपलब्ध कराया गया है।

परियोजना के लगभग 12 वर्षों के संचालन के दौरान, मध्य मार्ग ने चीन के जल संसाधन वितरण को बेहतर बनाने, लोगों के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने, नदियों और झीलों के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे चीन की राष्ट्रीय जल सुरक्षा को भी मजबूत समर्थन मिला है।

परियोजना शुरू होने के बाद से जल आपूर्ति की क्षमता लगातार बढ़ी है, लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का विस्तार हुआ है और जल उपयोग के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। पेइचिंग के केंद्रीय शहरी क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत पानी अब दक्षिण से आने वाले जल पर निर्भर है। वहीं, थ्येनचिन का मुख्य शहरी क्षेत्र लगभग पूरी तरह से इस परियोजना से मिलने वाले पानी का उपयोग करता है। हपेई में इस परियोजना से लाभान्वित होने वाली आबादी प्रांत की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत है।

इसके साथ ही, जल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था को एकीकृत करने का काम लगातार आगे बढ़ा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है।

इसके अलावा, मध्य मार्ग परियोजना ने संबंधित क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता और क्षमता को बढ़ाया है। इससे सूखे से निपटने, कृषि सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मदद मिली है। साथ ही, इसने शहरों के विकास और औद्योगिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी नई संभावनाएं उपलब्ध कराई हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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