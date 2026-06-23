चीन के चार मौसम केंद्र डब्ल्यूएमओ की 100-वर्षीय मौसम केंद्रों की सूची में शामिल

बीजिंग, 23 जून (आईएएनएस)। चीन के मौसम विज्ञान प्रशासन ने मंगलवार को बताया कि क्वेइचो प्रांत के क्वेइयांग, थ्येनचिन के थांगकु, युन्नान प्रांत के थंगछोंग और हुनान प्रांत के युयांग मौसम केंद्रों को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की 100-वर्षीय मौसम केंद्रों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही डब्ल्यूएमओ से मान्यता प्राप्त चीन के 100-वर्षीय मौसम केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है।

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इन चारों मौसम केंद्रों का 100 वर्षों से अधिक का निरंतर मौसम अवलोकन इतिहास है। थांगकु और युयांग मौसम केंद्रों ने वर्ष 1909 में, थंगछोंग ने 1911 में और क्वेइयांग ने 1920 में मौसम संबंधी अवलोकन शुरू किए थे।

चीन मौसम विज्ञान प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि इन केंद्रों ने लंबे समय तक लगातार किए गए अवलोकनों के आधार पर मौसम और जलवायु से जुड़ा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा संकलित किया है। यह सामग्री चीन के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के रुझानों का अध्ययन करने, चरम मौसम और जलवायु घटनाओं की निगरानी करने तथा मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अधिकारी ने कहा कि चीन मौसम विज्ञान प्रशासन इस अवसर का उपयोग करते हुए मौसम केंद्रों के बुनियादी ढांचे, संचालन और रखरखाव प्रणाली, अवलोकन वातावरण तथा ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण को और मजबूत करेगा। साथ ही, अवलोकन कार्यों की गुणवत्ता में सुधार जारी रखा जाएगा, ताकि जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, आपदा जोखिम में कमी तथा आर्थिक और सामाजिक विकास में दीर्घकालिक मौसम संबंधी आंकड़ों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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