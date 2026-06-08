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बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष वापस लाने के लिए मंगोलिया पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 08, 2026, 04:02 PM
बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष वापस लाने के लिए मंगोलिया पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

उलानबटार, 8 जून (आईएएनएस)। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मंगोलिया की राजधानी उलानबटार पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों, अरहंत सारिपुत्र और अरहंत मौद्गल्यायन, के पवित्र अवशेषों को वापस लाने के लिए गया है।

मंगोलिया में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, “8 जून को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल, भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों, अरहंत सारिपुत्र और अरहंत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेषों को भारत वापस ले जाने के लिए एक स्पेशल इंडियन फोर्स फ्लाइट से उलानबटार मंगोलिया पहुंचा।”

प्रतिनिधिमंडल का एयरपोर्ट पर मंगोलिया के अरखांगई प्रांत के गवर्नर त्सेरेनदमिद ब्यामबाडू, भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे और गंडन मठ के वरिष्ठ भिक्षुओं ने स्वागत किया।

इन अवशेषों को 31 मई से 9 जून तक गंडनटेगचेनलिंग मठ में 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया लाया गया था।

नियम और सुरक्षा के मामले में हेड ऑफ स्टेट का दर्जा पाने वाले अवशेष नई दिल्ली से भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक स्पेशल फ्लाइट से उलानबटार पहुंचे, उनके साथ असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था।

करीब 45 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल में भारत और श्रीलंका के वरिष्ठ अधिकारी और जाने-माने भिक्षु भी शामिल थे। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (आईबीसी) भी इस जरूरी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल था।

गंडन तेगचेनलिंग मठ के अनुरोध पर, श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी, संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से पवित्र अवशेषों को मंगोलिया लाया गया।

राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा, "जब हम भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों, अरहंत सारिपुत्र और अरहंत मौद्गल्यायन, के पवित्र शरीर के अवशेषों को भारत की धरती से मंगोलिया की खूबसूरत धरती पर ले जा रहे हैं, तो हम सिर्फ ऐतिहासिक पुरानी चीजें ही नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हम ज्ञान की एक जीती-जागती चिंगारी, शांति का एक वैश्विक संदेश और तथागत के सबसे करीबी साथियों की हमेशा रहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा भी ले जा रहे हैं।"

उलानबटार में भक्त हर दिन सुबह से ही गंडांटेगचेनलिंग मठ में पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि देने के लिए लाइन में लग जाते थे।

जून 2022 में, बुद्ध के चार पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों को भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय से 11 दिन की प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया ले जाया गया, जो 29 सालों में देश में उनकी पहली यात्रा थी।

दूतावास के अनुसार, लद्दाख और अरखांगई ने अक्टूबर 2025 में अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक एमओयू साइन किए, जिसमें सांस्कृतिक एक्सचेंज, पर्यटन को बढ़ावा देना, व्यापार, शिक्षा, पशुपालन, कृषि और बागवानी, खगोलभौतिकी और खेल शामिल हैं।

--आईएएनएस

केके/एबीएम