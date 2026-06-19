ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में भाग लेंगे वांग यी

बीजिंग, 19 जून (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर सीपीसी केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय वैदेशिक मामले कार्यालय के निदेशक वांग यी 22 से 23 जून तक भारत में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में भाग लेंगे।

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इस बैठक पर संबंधित सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि चीनी पक्ष ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ वर्तमान अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों, परंपरागत तथा गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के निपटारे के तालमेल पर रायों का आदान-प्रदान करेगा ताकि इस सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राजनीतिक तैयारी की जाए।

चीन इस बैठक में बिक्स सदस्यों के साथ आदान-प्रदान मजबूत कर ब्रिक्स राजनीति व सुरक्षा क्षेत्रों के सहयोग को गहराने और विश्व शांति व सुरक्षा के लिए सकारात्मक योगदान देने की प्रतीक्षा करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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