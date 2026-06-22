ब्रिक्स एनएसए बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचे ईरानी प्रतिनिधि नेजामी

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा प्रतिनिधि गदीर नेजामी ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। यह महत्वपूर्ण बैठक 22-23 जून को आयोजित की जा रही है और इसमें सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।

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नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी गदीर नेजामी, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंच गए हैं।

इसमें आगे बताया गया कि अपने दौरे के दौरान, उनके कई खास सत्रों में हिस्सा लेने और हिस्सा लेने वाले देशों के संबंधित अधिकारियों के साथ मुलाकात करने की उम्मीद है, ताकि सुरक्षा के मुद्दों और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और ईरान के सुरक्षा प्रतिनिधि नेजामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक में सीमा-पार आतंकवाद, पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति, उभरते भू-राजनीतिक संकटों और ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

हाल के ईरान-संबंधी घटनाक्रमों और क्षेत्रीय तनावों के बीच यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसे सितंबर में भारत में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए भी अहम माना जा रहा है।

ईरान जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य है और हाल के वर्षों में समूह के भीतर उसकी भूमिका लगातार बढ़ी है। ऐसे में नई दिल्ली में होने वाली यह सुरक्षा बैठक सदस्य देशों के बीच रणनीतिक समन्वय को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

--आईएएनएस

केआर/