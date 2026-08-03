ब्राजील की वर्कर्स पार्टी ने राष्ट्रपति लूला को चौथे कार्यकाल के लिए आधिकारिक तौर पर नॉमिनेट किया

रियो डी जेनेरो, 3 अगस्त (आईएएनएस)। ब्राजील में इस साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। इस बीच ब्राजील की रूलिंग वर्कर्स पार्टी (पीटी) ने मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को आने वाले प्रेसिडेंट चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार नामित किया है।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को साओ पाउलो में पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में, डेलीगेट्स ने ब्राजीलियन सोशलिस्ट पार्टी के मौजूदा उपाध्यक्ष गेराल्डो अल्कमिन के साथ लूला को टिकट देने को आधिकारिक मंजूरी दे दी।

पीटी प्रेसिडेंट एडिन्हो सिल्वा ने ऐलान किया कि पार्टी ने सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट में अपने उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है।

कन्वेंशन को संबोधित करते हुए, 80 साल के ब्राजीलियाई राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार की उपलब्धियां कैंपेन के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगी। लूला ने कहा, "हम हर जगह लोगों को गर्व से दिखा सकते हैं कि फेडरल सरकार ने क्या हासिल किया है।"

लूला ने ब्राजील की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने, देश के रणनीतिक मिनरल रिसोर्स की सुरक्षा करने और देश की संप्रभुता की रक्षा करने का वादा किया।

उन्होंने कहा, "कोई भी चीनी, कोई भी अमेरिकी, कोई भी फ्रांसीसी ब्राजील की संप्रभुता का सम्मान किए बिना इन रिसोर्स को नहीं छुएगा।" उन्होंने कहा कि आगे बदलाव लाने के लिए उनकी सरकार को और ज्यादा हिम्मत दिखानी होगी।

लूला के कैंपेन में कम आय वालों पर बोझ कम करने के मकसद से प्रस्तावित आय कर सुधारों के साथ-साथ एक ऋण राहत कार्यक्रम को भी उजागर किया गया। इसे सार्वजनिक समर्थन मिला है।

इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने चीन के साथ अपने देश के संबंधों को और मजबूत किया है। चीन ब्राजील का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लूला ने हाल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधी बातचीत की। दोनों नेताओं की चर्चा में व्यापार, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि और मर्कोसुर-चीन के आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर रहा।

ब्राजील के चुनावी नियमों के तहत, राजनीतिक पार्टियों को 5 अगस्त तक अपने उम्मीदवारों की पुष्टि करनी होगी और 15 अगस्त तक आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। आधिकारिक चुनाव कैंपेन 16 अगस्त से शुरू होने वाला है।

लूला ने पहले 2002 और 2006 के चुनाव जीतने के बाद लगातार दो कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। उन्होंने 2022 का चुनाव जीतने के बाद फिर से पद की जिम्मेदारी संभाली और जनवरी 2023 में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया।

--आईएएनएस

केके/एएस