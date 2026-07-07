भीषण गर्मी के बीच पुर्तगाल में हर साल जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्र चार गुना बढ़ा

लिस्बन, 7 जुलाई (आईएएनएस)। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पुर्तगाल में जंगल की आग से जला हुआ क्षेत्र पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग चार गुना बढ़ गया है। भीषण गर्मी और आग लगने के बढ़े हुए खतरे के कारण देशभर में ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाओं में तेज वृद्धि हुई है।

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पुर्तगाल के ग्रामीण अग्नि एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (एसजीआईएफआर) के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक देशभर में जंगल में आग लगने की 4,592 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 30,155 हेक्टेयर क्षेत्र जल चुका है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह कुल जला हुआ क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा केवल बुधवार से रविवार के बीच दर्ज किया गया।

2025 की इसी अवधि की तुलना में इस साल जला हुआ क्षेत्र लगभग चार गुना बढ़ गया है, जो 2017 के बाद इस अवधि के लिए सबसे अधिक है। वहीं, जंगल में आग लगने की घटनाओं की संख्या में भी पिछले साल की तुलना में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 2022 के बाद इस अवधि में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है।

पुर्तगाल में पिछले सप्ताह से असाधारण रूप से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में सबसे उच्च स्तर की रेड हीट चेतावनी जारी की गई है।

शुक्रवार को पुर्तगाल सरकार ने देशभर में आपात स्थिति घोषित कर दी। सरकार ने इसका कारण बताते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में आग लगने का खतरा "काफी बढ़ गया है।"

इससे पहले 3 जुलाई को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने घोषणा की थी कि देश भीषण गर्मी की लहर के कारण बढ़ते जंगल की आग के खतरे से निपटने के लिए यूरोपीय नागरिक सुरक्षा तंत्र और स्पेन तथा मोरक्को के साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौतों को सक्रिय करेगा।

मोंटेनेग्रो ने कहा था, "हमने इस समय यूरोपीय नागरिक सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और स्पेन तथा मोरक्को के साथ द्विपक्षीय समझौतों को लागू करने का फैसला किया है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम एहतियाती है और अभी तक देश की अपनी अग्निशमन क्षमता समाप्त नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच अग्निशमन संसाधनों को स्थानांतरित करने की जरूरत से बचना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आग का खतरा "काफी खराब हो गया है।"

शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुर्तगाल के मुख्य भू-भाग के 18 जिलों में से 12 जिलों में इस समय भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी है। वहीं, लगभग पूरे महाद्वीपीय क्षेत्र में जंगल की आग का खतरा बढ़ा हुआ है।

यूरोपीय नागरिक सुरक्षा तंत्र यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य भाग लेने वाले देशों को उस समय अंतरराष्ट्रीय सहायता मांगने की अनुमति देता है, जब उनके अपने संसाधन पर्याप्त न हों या वे पहले से ही अपनी आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना चाहते हों।

--आईएएनएस

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