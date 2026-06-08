भारतीय दूतावास ने एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों के रेस्क्यू के लिए ओमान का किया धन्यवाद

मस्कट, 8 जून (आईएएनएस)। मस्कट में भारतीय दूतावास ने होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में आग लगने की घटना के बाद एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीय क्रू को बचाए जाने की पुष्टि की है। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने ओमान के अधिकारियों का धन्यवाद किया।

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भारतीय दूतावास ने ओमानी अधिकारियों को उनके तेज रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद भी दिया। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “हम ओमानी अधिकारियों के उनके तेज रिस्पॉन्स और एमटी मैरीवेक्स पर सवार भारतीय नागरिक सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचाने और उनकी सुरक्षा पक्का करने के लिए शुक्रगुजार हैं।”

इससे पहले, अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी।

मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, "यह शुरुआती जानकारी है, जो हमें मिली है। इसके आधार पर, मौजूद जानकारी के अनुसार, सभी भारतीय क्रू अभी सुरक्षित हैं।"

शिपिंग विभाग के डायरेक्टर ओपेश कुमार शर्मा ने बताया, "जहाज पर कोई प्रोजेक्टाइल लगा था या नहीं, अभी हम पक्की जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आग लगने की घटना दोपहर 1:30 बजे हुई थी।"

उन्होंने कहा, "हम मालिकों के संपर्क में हैं, और हम सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम विदेश मंत्रालय और ओमान में अपने मिशन के भी संपर्क में हैं।"

ओमान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मिशन एक जहाज से जुड़ी घटना की जांच कर रहा है, जिसमें भारतीय क्रू सवार थे। हम उनके बचाव और सुरक्षा के लिए ओमानी अधिकारियों के संपर्क में हैं।"

शिपिंग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशन और भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। जहाज होर्मुज स्ट्रेट से काफी बाहर था और दक्षिण की ओर अच्छी तरह से निकल गया था। उस पर कोई माल नहीं था और वह बैलास्ट कंडीशन में था। बैलास्ट एक व्यापक तकनीकी शब्द है, जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन, स्थिरता या भार के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम