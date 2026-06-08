भारतीय राजदूत सुहेल एजाज ने सऊदी अरब के उपमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की

रियाद, 8 जून (आईएएनएस)। सऊदी अरब में भारत के राजदूत ने सोमवार को देश के अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मामलों के उपमंत्री और आर्थिक और विकास मामलों के जनरल सुपरवाइजर के साथ अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय फोरम पर द्विपक्षीय सहयोग और समन्वय की समीक्षा की।

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सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “राजदूत डॉ. सुहेल एजाज खान की अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मामलों के उपमंत्री और आर्थिक और विकास मामलों के जनरल सुपरवाइजर एच.ई. डॉ. अब्दुलरहमान अल-रसी के साथ मीटिंग हुई।”

इसमें आगे कहा गया, “उन्होंने अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय फोरम पर द्विपक्षीय सहयोग और समन्वय की समीक्षा की और आपसी फायदे के दूसरे मुद्दों पर चर्चा की।”

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव और मंत्रालय के आर्थिक और विकास मामलों की एजेंसी के सुपरवाइजर जनरल, डॉ. अब्दुलरहमान अल-रासी, साम्राज्य में भारत के राजदूत डॉ. सुहेल एजाज खान से मुलाकात की और उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों पर चर्चा की।"

भारतीय राजदूत एजाज खान जल्द ही अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में ऐलान किया कि 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी विपुल सऊदी अरब के अगले राजदूत होंगे।

भारतीय राजदूत विपुल ने अपनी नई नियुक्ति से पहले कहा, “मैं सऊदी अरब में हमारे महान देश की सेवा करने का मौका पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अपने साथी और दोस्त राजदूत सुहेल एजाज खान के बाद, हमारे आपसी संबंधों को और भी मजबूत बनाने में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।”

वहीं राजदूत सुहेल एजाज खान ने लिखा, “मेरे अच्छे दोस्त विपुल के केएसए में अगले राजदूत के तौर पर नियुक्ति का दिल से स्वागत है। मुझे विश्वास है कि वह भारत-सऊदी अरब के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेरे लिए, सभी क्षेत्रों में हमारी आपसी साझेदारी को मजबूत करने और हमारे समुदाय की सेवा करने में योगदान देना एक बड़े सम्मान की बात है।”

1998 बैच के भारतीय सुरक्षा बल अधिकारी विपुल काहिरा, कोलंबो, जिनेवा और दुबई में स्थित भारतीय दूतावासों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने अपने राजनयिक करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाई हैं। उन्होंने राजनीति, व्यापार, विकास, निरस्त्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट राजनयिक क्षमता का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। भारतीय राजदूत ने 2014 से 2017 तक भारतीय विदेश मंत्रालय में निदेशक/संयुक्त सचिव के रूप में और फिर 2017 से 2020 तक दुबई में भारतीय महावाणिज्यदूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2020 से 2023 तक विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी क्षेत्र) के रूप में भी कार्य किया।

बिहार के मूल निवासी विपुल मध्य प्रदेश के मूल निवासी डॉ. सुहेल एजाज खान का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में रियाद में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। 2023 से सेवा दे रहे डॉ. सुहेल एजाज खान अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जल्द ही भारत लौटेंगे।

--आईएएनएस

केके/एबीएम