भारतीय राजदूत ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में घायल भारतीयों से की मुलाकात

कुवैत सिटी, 8 जून (आईएएनएस)। कुवैत में भारतीय राजदूत ने सोमवार को कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में घायल हुए भारतीय नागरिकों से अस्पताल में मुलाकात की।

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कुवैत में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “राजदूत परमिता त्रिपाठी ने आज जाबेर हॉस्पिटल में उन भारतीय नागरिकों से मुलाकात की, जो 3 जून 2026 को कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में घायल हुए थे।”

दूतावास के अनुसार, अलग-अलग हॉस्पिटल में भर्ती 13 भारतीय नागरिकों में से, चार को छोड़कर सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। चार घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है।

दूतावास ने कहा कि राजदूत ने उनका हालचाल पूछा और उन्हें मिशन के पूरे समर्थन और मदद का भरोसा दिया। इसमें यह भी कहा गया कि दूतावास हॉस्पिटल और घायलों के परिवारों के साथ करीबी संपर्क और समन्वय बनाए हुए है।

कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर बिल्डिंग (टी1) को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाए जाने पर दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है।

3 जून को, कुवैत में भारतीय दूतावास ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि की।

दूतावास ने हमले में भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उसने कहा कि वह दुखी परिवार के संपर्क में है और परिवार के साथ-साथ घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद और सहायता देने के लिए कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

कुवैत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके किए गए ईरान के बेरहम और ताबड़तोड़ हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। इसमें कहा गया कि हमलों में एक बार फिर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत आम लोगों और जरूरी जगहों को निशाना बनाया गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरे घायल हो गए और डिप्लोमैटिक मिशन समेत जरूरी जगहों को नुकसान पहुंचा।

--आईएएनएस

केके/एबीएम