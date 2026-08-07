भारतीय राजदूत ने जापान के रक्षा मंत्री कोईजुमी से की बात, रक्षा सहयोग की मजबूती पर दिया जोर

टोक्यो, 7 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और जापान ने शुक्रवार को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की। यह बातचीत जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच बैठक के दौरान हुई।

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जापान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "राजदूत मलिक ने रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी से एक औपचारिक फोन कॉल पर बात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के मौकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।"

कोइजुमी ने कहा कि भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग दोनों देशों और इस इलाके और दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है।

जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, "7 अगस्त को रक्षा मंत्री कोइजुमी को जापान में भारतीय राजदूत मलिक का कॉल आया। जापान और भारत के बीच रक्षा सहयोग, जो हिंद-प्रशांत पर आधारित है, न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि इस इलाके और दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा मंत्री और सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज जापान और भारत के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करेंगे।"

कोइजुमी ने राजदूत मलिक के आवास पर 16 जुलाई को एक स्वागत समारोह में भाग लिया, जिसमें दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने का वचन दिया।

कोइजुमी ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज रात भारतीय राजदूत के आवास पर आयोजित एक रिसेप्शन में शामिल हुआ। राजदूत नगमा मोहम्मदी मलिक के साथ जापान-भारत रक्षा संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया।"

13 जुलाई को भारत और जापान ने टोक्यो में 8वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की और रक्षा औद्योगिक सहयोग, तकनीकी नवाचार, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य साझा रणनीतिक हितों वाले क्षेत्रों सहित उभरते क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

रक्षा मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर भारत और जापान के बीच बढ़ते तालमेल पर संतोष व्यक्त किया और हिंद-प्रशांत में मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति जताई।

दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित एक आजाद, खुले और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने का अपना वादा दोहराया। मीटिंग में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया और जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय मामलों के उपरक्षा मंत्री कानो कोजी ने किया। दोनों पक्षों ने मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा माहौल पर चर्चा की और आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, "इस बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें सेना के बीच बातचीत, जॉइंट हेडक्वार्टर के बीच सहयोग, समुद्री सहयोग, रक्षा अभ्यास, कैपेसिटी बिल्डिंग, समुद्री टेक्नोलॉजी सहित रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग, और बेहतर संस्थागत बातचीत शामिल हैं।"

जापान दौरे के दौरान, राजेश कुमार सिंह ने शिंजिरो कोइजुमी से मुलाकात की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अभिवादन किया। दोनों पक्षों ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की बढ़ती रफ्तार को फिर से सुनिश्चित किया।

--आईएएनएस

केके/वीसी