भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग और मजबूत, 55 लाख डॉलर की सैन्य सहायता सौंपी

कोलंबो, 16 जून (आईएएनएस)। भारत के श्रीलंका में उच्चायुक्त ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मिशन में तैनाती के लिए श्रीलंकाई सेना को सैन्य उपकरण सौंपे। ये उपकरण 55 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि के तहत दिए गए हैं।

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भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “भारत-श्रीलंका के रक्षा संबंधों को मजबूत करने और काम करने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम। मुझे खुशी है कि भारतीय सेना की ओर से श्रीलंकाई सेना को यूएन मिशन के लिए सैन्य सामान सौंपा गया, जो 55 लाख डॉलर की सहायता के तहत दिया गया है।”

उन्होंने कहा, “श्रीलंका के अनुरोध पर भारत ने तुरंत इन उपकरणों की व्यवस्था की। यह दोनों देशों के रक्षा संबंधों में भरोसे और विश्वास को दिखाता है।”

इससे पहले अप्रैल में भारत ने श्रीलंका कोस्ट गार्ड को दो पर्सनल वॉटरक्राफ्ट (पीडब्‍ल्‍यूसी) और सुरक्षा उपकरण दिए थे।

कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने 'एक्‍स' पर बताया कि भारत श्रीलंका कोस्ट गार्ड की समुद्र के किनारे खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रहा है।

यह सामान भारतीय उच्चायोग के रक्षा सलाहकार ने मिरिसा स्थित श्रीलंका कोस्ट गार्ड मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशंस निदेशक को सौंपा।

मानवीय सहायता के तहत भारत ने 24 अप्रैल को अपनी ‘आरोग्य मैत्री’ पहल के तहत श्रीलंका को दो बीएचआईएसएम (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री) क्यूब भी दिए।

ये आधुनिक पोर्टेबल मेडिकल यूनिट हैं, जो 200 तक आपातकालीन मामलों को संभाल सकती हैं। इनमें जरूरी दवाएं और सामान्य सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण मौजूद हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू किया जा सके।

इन मेडिकल यूनिट्स को भारतीय नौसेना के डाइविंग सपोर्ट और पनडुब्बी बचाव जहाज आईएनएस निरीक्षक के जरिए पहुंचाया गया। यह जहाज 21 अप्रैल को कोलंबो बंदरगाह पहुंचा था ताकि भारत-श्रीलंका के बीच होने वाले चौथे 'इंड‍िया-श्रीलंका डाइवएक्स-2026' द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास में हिस्सा ले सके।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम