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भारत और थाईलैंड ने ऑनलाइन स्कैम से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 10, 2026, 03:18 PM
भारत और थाईलैंड ने ऑनलाइन स्कैम से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा

बैंकॉक, 10 अगस्त (आईएएनएस)। थाईलैंड में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल ने सोमवार को थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज कल्याण मंत्री चैचानोक चिदचोब से मुलाकात की। बैठक में सहयोग बढ़ाने, ऑनलाइन घोटालों से निपटने और पर्यटकों की सुविधा के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को एकीकृत करने पर चर्चा हुई।

थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राजदूत पुनीत अग्रवाल ने आज थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्री चैचानोक चिदचोब से शिष्टाचार भेंट की।"

दूतावास ने कहा, "डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के तहत सहयोग बढ़ाने, ऑनलाइन घोटालों से निपटने के अनुभव साझा करने और पर्यटकों की सुविधा के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को एकीकृत करने जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।"

पिछले महीने राजदूत अग्रवाल ने थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री फिपत रत्चाकितप्रकर्न से भी मुलाकात की थी। दोनों ने समुद्री, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की थी।

पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैंकॉक दौरे के दौरान भारत और थाईलैंड ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था।

इससे पहले भारतीय राजदूत अग्रवाल ने 16 जुलाई को थाईलैंड के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी मामलों के विभाग की डायरेक्टर-जनरल (डीजी) उरासा मोंगकोलनाविन से मुलाकात की।

दूतावास ने कहा था, "राजदूत पुनीत अग्रवाल ने थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साउथ एशियन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन अफेयर्स डिपार्टमेंट की डीजी उरासा मोंगकोलनाविन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आपसी हितों के कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जैसे कि उच्चस्तरीय दौरा, व्यापार और निवेश, लोगों से लोगों का जुड़ाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारंपरिक दवा, वगैरह, ताकि भारत और थाईलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सके।"

पुनीत अग्रवाल ने गवर्नमेंट हाउस में थाईलैंड के व्यापार प्रतिनिधि चुटिनटोर्न गोंगसाकडी से भी मुलाकात की, जिसमें व्यापार और निवेश के संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई।

थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर लिखा, "राजदूत पुनीत अग्रवाल की गवर्नमेंट हाउस में थाईलैंड के व्यापार प्रतिनिधि चुटिनटोर्न गोंगसाकडी के साथ एक अच्छी और फायदेमंद मीटिंग हुई। बातचीत में भारत और थाईलैंड के बीच व्यापार और निवेश के संबंधों को और मजबूत करने पर बात हुई, जिसमें एक-दूसरे के पूरक एरिया की पहचान करना, टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों को हल करना और आपसी फायदे के लिए संतुलित व्यापार करना शामिल था।"

--आईएएनएस

केके/पीएम