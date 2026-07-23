भारत और स्लोवाकिया ने व्यापक साझेदारी में हुई प्रगति और आने वाले दौरों की तैयारियों पर की चर्चा

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और स्लोवाकिया ने गुरुवार को व्यापक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और दोनों तरफ से होने वाले उच्चस्तरीय दौरों की तैयारियों पर चर्चा की।

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ये चर्चा नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव पूजा कपूर और भारत में स्लोवाकिया के राजदूत रॉबर्ट मैक्सियन के बीच हुई मीटिंग के दौरान हुई।

बैठक के बाद मैक्सियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत के विदेश मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव पूजा कपूर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भारत-स्लोवाकिया व्यापक साझेदारी में लगातार हो रही बढ़ोतरी और दोनों तरफ से आने वाले उच्चस्तरीय दौरे की तैयारियों पर अच्छी और आगे की सोच वाली चर्चा हुई। बेहतरीन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है।"

14 जुलाई को स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री, जुराज ब्लानार, न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिले और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए यूरोपीय देश का समर्थन जताया।

विदेश मंत्री जयशंकर और ब्लानार के बीच मीटिंग को बहुत प्रोडक्टिव बताते हुए मैक्सियन ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने स्लोवाकिया की वी4 प्रेसीडेंसी और वी4+इंडिया फॉर्मेट की तैयारियों, प्रभावी बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग को लेकर चर्चा की।

स्लोवाकिया के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार और भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के बीच बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जिसमें स्लोवाकिया और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को सुनिश्चित किया गया। मंत्रियों ने स्लोवाकिया की वी4 प्रेसीडेंसी और वी4+इंडिया फॉर्मेट की तैयारियों, प्रभावी बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग को लेकर चर्चा की।"

उन्होंने कहा, "स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए आधिकारिक तौर पर अपना समर्थम जताया, जबकि भारत ने पहले स्लोवाकिया की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दिया था। भारत-स्लोवाकिया का यह आपसी समर्थन गहरे भरोसे, पूरी साझेदारी और दोनों देशों के संबंधों की बेहतरीन गुणवत्ता को दिखाता है।"

पिछले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दो दिवसीय दौरे पर थे। अपने दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने अपने स्लोवाकियाई समकक्ष रॉबर्ट फिको और प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की और ब्रातिस्लावा में अपनी बातचीत के दौरान उनके साथ अलग-अलग विषयों पर चर्चा की। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास) भी दिया।

--आईएएनएस

केके/पीएम