भारत और जापान के बीच हुई उच्च-स्तरीय वार्ता, संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर की चर्चा

टोक्यो, 8 जून (आईएएनएस)। भारत और जापान ने सोमवार को हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बातचीत और सीनियर-लेवल बातचीत के नतीजों की समीक्षा की और आपसी संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

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यह चर्चा जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक और जापान के विदेश मामलों के उपमंत्री हियोशी ताकेहिरो के बीच एक मीटिंग के दौरान हुई।

जापान में भारतीय दूतावास ने भारत की राजदूत के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "आज मैं जापान के विदेश मामलों के उपमंत्री हियोशी ताकेहिरो से मिली और जापान-भारत साझेदारी को और बढ़ाने पर अच्छे विचारों का आदान-प्रदान किया।"

इसमें आगे कहा गया, "मीटिंग में हमने जापान और भारत के बीच हाल में हुई उच्चस्तरीय बातचीत के नतीजों की समीक्षा की, साथ ही आगे हमारे सहयोग वाले संबंध को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की।"

पिछले महीने, मलिक ने एडोगावा शहर के मेयर ताकेशी सैतो से एम्बेसी में मुलाकात की। जापान में भरतीय दूतावास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक लेन-देन को बढ़ावा देने सहित सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की।

जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने 26 मई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और चर्चा के दौरान हिंद-प्रशांत में शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने में भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक साझेदारी द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की थी।

मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी का स्वागत करके बहुत खुशी हुई। हिंद-प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिरता और खुशहाली को आगे बढ़ाने में भारत-जापान खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की अहम भूमिका को फिर से सुनिश्चित किया।”

विदेश मंत्री मोटेगी ने कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के दौरान घोषित अगले 10 सालों के लिए जापान-भारत जॉइंट विजन के आधार पर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, निवेश, इनोवेशन और लोगों के बीच मेलजोल के क्षेत्रों में कई पहल की जा रही हैं।

इसके अलावा, जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों पक्ष एक विकसित फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) के तहत एक मजबूत और खुशहाल हिंद-प्रशांत को साकार करने में सहयोग करने पर सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने कंफर्म किया कि वे निवेश, इनोवेशन और नॉलेज सर्कुलेशन के जरिए आर्थिक विकास जैसे क्षेत्र में ठोस नतीजे पाने के लिए मिलकर काम करेंगे और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी करेंगे।

मंत्री मोटेगी ने नई दिल्ली में अपने समकक्ष डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की।

--आईएएनएस

केके/एबीएम