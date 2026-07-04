भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक लीडर्स समिट: पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार ऑस्ट्रेलिया

कैनबरा, 4 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया समेत तीन देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक लीडर्स समिट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत करने पर गर्व होगा। यह समिट भारतीय प्रधानमंत्री के 8 से 10 जुलाई तक के दौरे के दौरान होने वाली है।

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ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री अल्बनीज वार्षिक लीडर्स समिट के हिस्से के तौर पर मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेंगे।

इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने और कई खास क्षेत्रों में सहयोग गहरा होने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जरूरी आर्थिक साझेदार है। इसमें यह भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच का संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर टिका है और इसे मजबूत आर्थिक, सांस्कृतिक संपर्क का समर्थन है।

इसमें आगे कहा गया कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों को ठोस फायदे हो रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पिछली बार नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी।

दौरे से पहले अपना उत्साह दिखाते हुए, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, "मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया में हमारे सालाना लीडर्स समिट के लिए स्वागत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है।"

बयान में आगे कहा गया, "ऑस्ट्रेलिया-भारत का संबंध पहले कभी इतना अहम नहीं रहा और हमारी साझेदारी हिंद-प्रशांत में शांति, स्थिरता और खुशहाली को बढ़ावा देती है। मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की गहरी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।"

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर राजकीय दौरे के लिए न्यूजीलैंड भी जाएंगे। यह दौरा लगभग चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला राजकीय दौरा होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में पीएम लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय संबंध के पूरे दायरे की समीक्षा करेंगे, जिसमें पिछले दो सालों में, खासकर व्यापार और वाणिज्य और रक्षा के क्षेत्रों में काफी विकास हुए हैं।

ऑकलैंड में प्रधानमंत्री जाने-माने बिजनेस और खेल जगत के हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दिखाते हुए, प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करेंगे।

--आईएएनएस

केके/एएस