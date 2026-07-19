भारत के पांच दिवसीय दौरे पर पहुंचे पनामा के विदेश मंत्री, कई उच्च-स्तरीय बैठकों में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। पनामा गणराज्य के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज-आचा वास्केज रविवार को पांच दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। उनका मकसद दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करना है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मेहमान का स्वागत किया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, “पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज-आचा वास्केज का नई दिल्ली आने पर हार्दिक स्वागत है। भारत और पनामा के बीच एक करीबी साझेदारी है, जो साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित है।”

बता दें कि पनामा के विदेश मंत्री का यह दौरा 19 से 23 जुलाई तक होगा, जो व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और डिप्लोमैटिक सहयोग में भारत और पनामा के बीच बढ़ते जुड़ाव को दिखाता है।

विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, पनामा के विदेश मंत्री नई दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान वह भारत के बड़े नेताओं के साथ कई उच्च-स्तरीय बैठक करेंगे।

सोमवार को मार्टिनेज-आचा की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलने की योजना है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बात की जा सके। बाद में वह हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ डेलीगेशन स्तर की बातचीत करेंगे, जहां दोनों पक्षों से भारत-पनामा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है।

मंगलवार को मेहमान विदेश मंत्री नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बुधवार को ट्रांसपोर्ट भवन में केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मिलेंगे। बातचीत में समुद्री सहयोग, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट डेवलपमेंट और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर फोकस रहने की उम्मीद है।

पनामा के विदेश मंत्री गुरुवार को अपना दौरा खत्म करके भारत से रवाना होंगे।

यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक संबंधों के बीच हो रहा है। इस महीने की शुरुआत में पनामा में भारत के राजदूत, सुमित सेठ, ने विदेश मंत्री मार्टिनेज-आचा से मुलाकात की थी और भारत-पनामा द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

पनामा स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत के राजदूत सुमित सेठ ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज-आचा को भारत-पनामा मैत्री का प्रतीक सेरेमोनियल इंडिया-पनामा फ्लैग पिन भेंट किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई मजबूती देने पर भी विचार-विमर्श किया।

भारत और पनामा के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, पारस्परिक सम्मान और व्यापार, निवेश, समुद्री मामलों, कनेक्टिविटी तथा बहुपक्षीय मंचों पर बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज-आचा की यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई गति देने और विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने वाली मानी जा रही है।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी