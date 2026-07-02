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भारत को एशिया का अहम रणनीतिक साझेदार मान रहा जापान : रिपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 05:45 PM
भारत को एशिया का अहम रणनीतिक साझेदार मान रहा जापान : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भारत यात्रा औपचारिक दोस्ती से आगे बढ़कर 'व्यावहारिक और रणनीतिक साझेदारी' की तरफ बड़ा कदम है।

इंडिया नैरेटिव की रिपोर्ट में कहा गया, “साने ताकाइची की भारत यात्रा को एक साधारण कूटनीतिक दौरे की तरह नहीं, बल्कि एक सोच-समझकर और सही समय पर लिया गया रणनीतिक कदम माना जाना चाहिए। यह ऐसे समय में हो रही है, जब टोक्यो और नई दिल्ली दोनों ही बदलते हुए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, जहां सुरक्षा, आर्थिक अनिश्चितता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा आपस में जुड़ी हुई हैं।”

रिपोर्ट के अनुसार, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और गहरा करना है, क्योंकि अब यह साझेदारी ऐसे मुद्दों पर काम करने की जरूरत से आकार ले रही है जैसे ताकत, मजबूती और क्षेत्रीय प्रभाव।

रिपोर्ट में कहा गया, "टोक्यो एक ऐसे रिश्ते की तलाश में है, जो उसे वैश्विक अनिश्चितता को संभालने में मदद करे और साथ ही निवेश और औद्योगिक सहयोग के नए मौके भी दे। यह एक बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि जापान अब भारत को सिर्फ एक औपचारिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि एशिया में एक अहम रणनीतिक और आर्थिक सहयोगी के रूप में देख रहा है।"

जापान और भारत दोनों ही ऐसे साझेदारियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय माहौल में मजबूती दे सकें। इसी वजह से यह शिखर बैठक इंडो-पैसिफिक राजनीति के बड़े ढांचे का हिस्सा बन जाती है।

इंडिया नैरेटिव रिपोर्ट में बताया गया, “जापान की भारत के साथ बढ़ती भागीदारी यह दिखाती है कि वह प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को आकार देना चाहता है। भारत को एक ऐसे बड़े रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। इसलिए यह यात्रा सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे भी मायने रखती है।”

जापान-भारत दोनों का ही हित इस बात में है कि किसी एक देश पर ज्यादा निर्भरता न बढ़े, खुलापन बना रहे और क्षेत्र में संतुलन बना रहे। इसलिए यह सहयोग सिर्फ एक-दूसरे के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्रीय ढांचे के लिए है, जिसकी वे कल्पना करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, “ताकाइची की भारत यात्रा एक रणनीतिक संदेश और व्यावहारिक इरादे दोनों को दिखाती है। यह बताती है कि जापान भारत के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा व्यवस्थित, परिणाम आधारित और आज के इंडो-पैसिफिक की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ बनाना चाहता है। यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि दोनों देश अब सिर्फ सामान्य सहमति से आगे बढ़कर ठोस नतीजों की ओर जाना चाहते हैं।”

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम