'भारत के आजीवन मित्र', पीएम मोदी ने बौद्ध विद्वान रॉबर्ट थर्मन के निधन पर जताया दुख

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पद्म श्री पुरस्कार विजेता रॉबर्ट ए. एफ. थर्मन के निधन पर शोक जताया और कहा कि थर्मन बौद्ध धर्म के जाने-माने विद्वान, एक जाने-माने शिक्षक और भारत के जीवन भर के दोस्त थे।

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प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "अपने कार्यों से, थर्मन ने बौद्ध विचारों को दुनिया भर में मशहूर किया और दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों के बीच समझ और संवाद के मजबूत सेतु भी स्थापित किए।"

पीएम मोदी ने लिखा, "बौद्ध धर्म के जाने-माने स्कॉलर, एक जाने-माने शिक्षक और भारत के हमेशा के मित्र रॉबर्ट ए. एफ. थर्मन के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने कामों से, उन्होंने बौद्ध विचारों को दुनिया भर में मशहूर किया और दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों के बीच समझ और संवाद के मजबूत सेतु भी स्थापित किए। मुझे कुछ साल पहले न्यूयॉर्क शहर में हुई हमारी मुलाकात अच्छी तरह याद है, जहां हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के साथ हैं।"

तिब्बती बौद्ध परंपरा के जाने-माने अंतरराष्ट्रीय विद्वानों में से एक, प्रोफेसर रॉबर्ट थर्मन भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के लंबे समय से मित्र थे। तिब्बत हाउस यूएस ने बुधवार को यह जानकारी दी कि उनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया।

एक पोस्ट में कहा गया, “हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि रॉबर्ट ए.एफ. थर्मन जाने-माने अमेरिकी बौद्ध विद्वान, तिब्बत हाउस यूएस के को-फाउंडर, लेखक और ट्रांसलेटर, जिनकी शिक्षाओं ने अनगिनत जिंदगियों को बनाया, का मंगलवार सुबह, 16 जून को वुडस्टॉक, न्यूयॉर्क में निधन हो गया। थर्मन परिवार इस समय प्राइवेसी चाहता है।”

पीएम नरेंद्र मोदी 21 जून, 2023 को न्यूयॉर्क में प्रोफेसर थर्मन से मिले थे। मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी और प्रोफेसर थर्मन ने इस बारे में अपने विचार साझा किए कि बौद्ध मूल्य दुनिया भर की चुनौतियों का हल ढूंढने में कैसे एक गाइड बन सकते हैं।

भारत सरकार के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने भारत के बौद्ध जुड़ाव और बौद्ध विरासत को बचाने के लिए भारत की कोशिशों पर भी चर्चा की।

न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “बौद्ध धर्म के दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक और भारत के एक बहुत अच्छे दोस्त, प्रोफेसर रॉबर्ट थर्मन के निधन से बहुत दुख हुआ।”

कॉन्सुलेट जनरल ने आगे कहा, “इंडो-तिब्बती बौद्ध अध्ययन के लिए प्रोफेसर थर्मन के जीवन भर के समर्पण ने भगवान बुद्ध के हमेशा रहने वाले ज्ञान को दुनिया भर की पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद की और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की गहरी समझ को बढ़ाया। हम नेना थर्मन और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।”

हिमाचल प्रदेश के इस हिल स्टेशन में हेडक्वार्टर वाले सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (सीटीए) के मुताबिक, प्रोफेसर थर्मन ने तिब्बती बौद्ध धर्म पर कई किताबें लिखी, एडिट की और उनका अनुवाद किया है।

अभिनेत्री उमा थर्मन के पिता प्रोफेसर थर्मन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के धर्म विभाग में इंडो-तिब्बती बौद्ध स्टडीज के जे त्सोंग खापा प्रोफेसर थे। वह तिब्बत हाउस यूएस और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने तिब्बती काग्यूर से विमलकीर्ति सूत्र का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया।

प्रोफेसर थर्मन तिब्बती बौद्ध धार्मिक और दार्शनिक सामग्री के अनुवाद और व्याख्या के लिए विख्यात हैं। उन्हें 1997 के 25 सबसे प्रभावशाली अमेरिकियों में से एक नामित किया गया था। 2006 में, न्यूयॉर्क मैगजीन ने उन्हें धर्म में “प्रभावशाली लोगों” में से एक नामित किया।

--आईएएनएस

केके/एएस